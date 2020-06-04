Після одруження кожна пара надіється на щасливе життя, проте з часом вони все ж стикаються з серйозними проблемами, які впливають на стосунки. Але ми підготували для вас найпоширеніші причини конфліктів, які допоможуть уникнути розлучення.

За словами психологів видання Yourtango, деякі проблеми у шлюбі можна легко вирішити, проте інші можуть бути настільки складними, о зрештою приведуть до руйнування стосунків.

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Адже майбутнє більшості шлюбів багато в чому залежить від того, як пари вирішують проблеми.

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Порушення кордонів

Після того як пари одружуються, часто буває так, що один з них намагається змінити свого партнера. Проте психологи вважають, що це особисте вторгнення, і коли це станеться, то людина почуватиме себе зневаженою та некоханою.

Також можливо партнери ненавмисно переступатимуть особисті межі один одного, намагаючись допомогти другій половинці. Щоб уникнути конфлікту в цьому питанні, одразу проведіть всі межі, за які не можна переступати.

Відсутність повноцінного спілкування

Спілкування – це словесний та невербальний обмін інформацією, що вимагає відповіді. Це не те саме, що розмова, адже спілкування в шлюбі орієнтоване на зв’язок між людьми, де можна безпечно відкрито ділитися ідеями та інформацією, не чекаючи засудження.



Сварки можуть виникати через малу кількість спілкування / Фото cikavosti

І якщо подружжя не розмовляє між собою, або ви не чуєте партнера, то це може спричинити появу нових проблем. Що ви можете з цим зробити? Психологи радять парам навчитися спілкуватися один з одним та робити це завжди, не приховуючи ніякої інформації від коханої людини.

Зменшення сексуального бажання

Хоча є багато причин, через які пари втрачають інтерес до сексуальної близькості або борються з фізичною прихильністю, подружжю важливо знайти способи зберегти своє сексуальне життя свіжим та повноцінним.

Тому "не закидайте" своє інтимне життя, розповідайте партнерові про свої бажання та втілюйте всі фантазії в життя.

Зміна пріоритетів та інтересів

Ще одна поширена проблема, з якою стикаються пари – це зміна інтересів після одруження. Так, партнери можуть ставити для себе інші пріоритети замість другої половинки – будь то кар'єра, діти, друзі чи інші захоплення. Але від цього ваша людина лише сумуватиме через втрату уваги.

За словами експертів, подружжя навіть може почати відчувати себе більше як сусіди по кімнаті, ніж закохані, тому тут важливо знайти баланс між особистими інтересами та часом, проведеним з партнером. Так, ви повинні мати якісь інтереси, але тоді складайте графік, що приділяти час і партнерові.

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Емоційна невірність

Як би прикро це не звучало, але як тільки пари одружуються, не рідкість, щоб вони емоційно відключаються один від одного. Коли це відбувається, хтось з подружжя буде відчувати незадоволеність своїх потреб, тому вони можуть почати шукати це в іншому місці.

Деякі люди відчувають, що емоційна невірність гірша від фізичної зради, тому що мова йде про щось більше, ніж просто секс, – про емоційний зв’язок з іншою людиною. Щоб запобігти будь-якій зраді, важливо, щоб подружжя залишалося прихильниками емоційних потреб один одного, адже коли вони будуть задоволені, вони не будуть шукати це десь ще.

Конфлікти через гроші

Зазвичай, пари після одруження створюють один бюджет. Але іноді обговорення фінансових питань з другою половинкою може бути напруженим, особливо якщо пара має різні звички витрат або способи управління грошима.



Всі проблеми в шлюбі намагайтеся вирішити одразу / Фото credo

Щоб уникнути цієї проблеми, будьте впевнені, що ви та ваш чоловік перебуваєте на одній стороні, коли мова йде про гроші. Складіть фінансовий план разом і вирішіть всі незгоди.

Втручання ґаджетів у ваше життя

У світі, який значною мірою керується технологіями, деякі люди можуть занадто захопитися електронними ґаджетами. Наприклад, дружина під час святкової вечері надсилає друзям привітання у соцмережах, замість того, щоб поговорити з чоловіком. Або, можливо, чоловік настільки закріплений на своєму ноутбуці що все, що він хоче робити у вільний час – це грати у відеоігри.

Ці ситуації можуть замінити здорове спілкування і навіть близькість. Це може здатися дивним, але у сучасному світі технології стали реальними проблемами життя. Тому перегляньте свої звички щодо техніки. Якщо ґаджети мають пріоритет над вашим шлюбом, настав час повернути себе до реальності.

Егоїзм

Якщо один з подружжя поводиться егоїстично і часто ставить власні потреби та бажання вище потреб своєї другої половинки, то це точно вплине на стосунки, зокрема ваш партнер буде почуватися зневаженим та некоханим.

Щоб запобігти питанням егоїзму у шлюбі, подружжя повинні навчитися діяти з почуттями до коханої людини та створити баланс між потребами своїми та свого партнера.

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Відсутність довіри

Довіра – це основа любові, і без неї здоровий шлюб не може існувати. Коли подружжя обманює один одного, зраджує або порушує обіцянки, то це може дійсно нашкодити відносинам. Психологи радять у таких випадках відновити довіру до партнера та бути чесними і вірними другій половинці.

Безконтрольний гнів

Хоча подружні пари можуть час від часу сердитися один на одного, важливо, щоб вони контролювали свої негативні емоції. Тобто замість того, щоб занадто емоційно реагувати чи показувати приступ люті, пари повинні вирішувати проблему, зберігаючи спокій і враховуючи почуття один одного. Також важливо, щоб пари слухали один одного та відкрито висловлювали свою думку.