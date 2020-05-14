10-річна дівчинка створила завісу, щоб обіймати своїх бабусю і дідуся під час карантину: фото

Дуже часто необхідність чи неможливість чогось змушує людей винаходити різні пристрої чи вигадувати нові ідеї. Так, під час коронавірусу родинам заборонено обійматися з близькими, якщо вони не живуть разом, тому 10-річна дівчинка вигадала "завісу для обіймів".

Дівчинка Пейдж з Ріверсайду (штат Каліфорнія, США) винайшла "завісу" з підручних матеріалів, щоб отримати змогу обійняти свою бабусю і дідуся, не порушуючи карантин, пише Motherly.

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Для цього "щита" винахідниця використала завісу для душу, одноразові тарілки та пластикові пакети. "Вона придумала ідею, розклала матеріали в кімнаті і провела кілька годин, працюючи над "завісою", – сказала її мама Ліндсей Окрай.



Пейдж не може без захисту обіймати своїх бабусь і дідусів, оскільки її мама працює медсестрою у відділенні лікарні з зараженими вірусом COVID-19. Тож вся сім’я повинна залишатися фізично віддаленою від уразливих груп населення, до яких належать їх рідні похилого віку.