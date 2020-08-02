Карантин для багатьох батьків став справжнім випробуванням, адже увесь час потрібно приділяти дітям. Відома італійська педагогиня Марія Монтессорі розробила цілу методику, яка допоможе батькам у виборі веселих та активних занять для малюків.

Якщо ви досі не знаєте, чим зацікавити діток та цікаво провести разом з ними час вдома – читайте у матеріалі корисні поради, якими поділилася на особистій сторінці в інстаграмі дитяча психологиня Тетяна Кирієнко.

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Педагогіка Монтессорі – це ціла система педагогічного виховання, яку запропонувала італійська учена Марія Монтессорі у першій половині XX століття. Такий комплекс розвиває потенційні здібності дитини, приділяючи значну увагу її незалежності та індивідуальним потребам.

Згідно з цією методикою, дитину готують до життя, а не до школи. Вона побудована на незалежності мислення і дій, повазі до себе, однолітків, викладачів і всього навколишнього світу. Маючи впевненість і повагу, в майбутньому дитина зможе стати успішною та незалежною.

Заняття для дітей за методикою Монтессорі