10 цікавих занять для дітей за методикою Монтессорі
Карантин для багатьох батьків став справжнім випробуванням, адже увесь час потрібно приділяти дітям. Відома італійська педагогиня Марія Монтессорі розробила цілу методику, яка допоможе батькам у виборі веселих та активних занять для малюків.
Якщо ви досі не знаєте, чим зацікавити діток та цікаво провести разом з ними час вдома – читайте у матеріалі корисні поради, якими поділилася на особистій сторінці в інстаграмі дитяча психологиня Тетяна Кирієнко.
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Педагогіка Монтессорі – це ціла система педагогічного виховання, яку запропонувала італійська учена Марія Монтессорі у першій половині XX століття. Такий комплекс розвиває потенційні здібності дитини, приділяючи значну увагу її незалежності та індивідуальним потребам.
Згідно з цією методикою, дитину готують до життя, а не до школи. Вона побудована на незалежності мислення і дій, повазі до себе, однолітків, викладачів і всього навколишнього світу. Маючи впевненість і повагу, в майбутньому дитина зможе стати успішною та незалежною.
Заняття для дітей за методикою Монтессорі
- Візьміть різноманітні види баночок різного розміру. Відкрутіть кришечки, перемішайте і після цього запропонуйте дитині підібрати потрібну кришечку та закрутити її.
- Розсипте будь-яку крупу. А потім прибирайте це разом із дитиною за допомогою віника та совка.
- Візьміть мочалку та воду. Спершу, розлийте воду на мочалку, а потім – вимочуйте. Таке заняття точно зацікавить діток.
- Візьміть шматочки тканин, що мають різну текстуру. Спочатку поговоріть з дитиною про те, які вони на дотик. Потім запропонуйте малюку підібрати пари. Для старших дітей цікавіше це буде робити з закритими очима.
- Для наступного заняття слід використати маленькі деталі, які є у домашньому господартсві. Зокрема, це можуть бути ґудзики та намистини. Киньте їх у банку з водою і запропонуйте дітям діставати речі ложкою.
- Для розвитку дрібної моторики чудово підійде орігамі. Також папір можна просто рвати та м'яти.
- Дітям завжди цікаво робити щось нове. Оригінальним заняттям для них стануть мішечки різної ваги на мотузці, які вони можуть піднімати.
- Ваша дитина уже вивчала намагніченість? Якщо ні, то радимо взяти магніт та різні предмети, які магнітяться і ні. Таким чином малюк вкотре відкритиватиме щось нове для себе.
- Діти часто проводять час із мамою на кухні під час того, як вона готує їсти. Для того, щоб зайняти їх, можна насипати борошно на стіл і запропонувати таким чином малювати.
- Візьміть квасолю та манну крупу. Покажіть дитині, як легко відділити ці інгредієнти за допомогою сита.