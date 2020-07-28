10 жіночих якостей, які приваблюють чоловіків на першій зустрічі та у довготривалих стосунках
Зазвичай перше враження про людину може дещо відрізнятися від того, яка вона є насправді. Але як жінок при першій зустрічі та вже у стосунках оцінюють чоловіки? Що їх найбільше приваблює?
Людина може оцінити зовнішність співрозмовника всього за 7 секунд. І іноді ці речі немають нічого спільного із зовнішністю, пише видання Yourtango.
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Експерти намагалися з’ясувати, які жіночі риси чоловіки знаходять привабливими спочатку та в довгостроковій перспективі стосунків.
Можна припустити, що спочатку чоловік оцінюватиме жінку за фізичними рисами, не знаючи що ховається за її зовнішністю. Проте це не зовсім так.
Ще в 2011 році проводилося опитування понад 20 тисяч чоловіків. З’ясувалося, що сексуальність та посмішка відіграють головну роли на першій зустрічі, але з часом, коли пара має довготривалі стосунки, чоловіків більше приваблює почуття гумору і доброзичливість дівчини.
10 жіночих рис, які приваблюють чоловіків під час першої зустрічі:
- сексуальність
- посмішка
- доброзичливість
- почуття гумору
- загальний вигляд та фігура
- очі
- інтелект
- навички спілкування
- зуби/губи
- волосся
Натомість коли чоловік краще дізнається жінку та починає з нею стосунки, то його почяинають приваблювати дещо інші речі. Експерти склали список цих якостей.
10 жіночих рис, які приваблюють чоловіків у довгостроковій перспективі:
- доброзичливість
- почуття гумору
- навички спілкування
- сексуальність
- інтелект
- посмішка
- уміння розуміти на слух
- гроші/багатство
- загальний тип фігури/тіло
- очі
Зазначимо, що посмішка перевершує зовнішній вигляд у будь-якому випадку. Також цікаво, що доброзичливість, почуття гумору і навички спілкування в довгостроковій перспективі важливіше, ніж сексуальність. Тобто чоловіки, ймовірно, з часом менше уваги звертають на зовнішність і сексуальні зв'язки, а більше піклуються про моральні якості.