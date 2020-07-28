Зазвичай перше враження про людину може дещо відрізнятися від того, яка вона є насправді. Але як жінок при першій зустрічі та вже у стосунках оцінюють чоловіки? Що їх найбільше приваблює?

Людина може оцінити зовнішність співрозмовника всього за 7 секунд. І іноді ці речі немають нічого спільного із зовнішністю, пише видання Yourtango.

Цікаво Чому пари, які довго у стосунках, стають схожими один на одного: цікаве пояснення

Експерти намагалися з’ясувати, які жіночі риси чоловіки знаходять привабливими спочатку та в довгостроковій перспективі стосунків.

Можна припустити, що спочатку чоловік оцінюватиме жінку за фізичними рисами, не знаючи що ховається за її зовнішністю. Проте це не зовсім так.

Ще в 2011 році проводилося опитування понад 20 тисяч чоловіків. З’ясувалося, що сексуальність та посмішка відіграють головну роли на першій зустрічі, але з часом, коли пара має довготривалі стосунки, чоловіків більше приваблює почуття гумору і доброзичливість дівчини.

10 жіночих рис, які приваблюють чоловіків під час першої зустрічі:

сексуальність

посмішка

доброзичливість

почуття гумору

загальний вигляд та фігура

очі

інтелект

навички спілкування

зуби/губи

волосся

Натомість коли чоловік краще дізнається жінку та починає з нею стосунки, то його почяинають приваблювати дещо інші речі. Експерти склали список цих якостей.

10 жіночих рис, які приваблюють чоловіків у довгостроковій перспективі:

доброзичливість

почуття гумору

навички спілкування

сексуальність

інтелект

посмішка

уміння розуміти на слух

гроші/багатство

загальний тип фігури/тіло

очі

Зазначимо, що посмішка перевершує зовнішній вигляд у будь-якому випадку. Також цікаво, що доброзичливість, почуття гумору і навички спілкування в довгостроковій перспективі важливіше, ніж сексуальність. Тобто чоловіки, ймовірно, з часом менше уваги звертають на зовнішність і сексуальні зв'язки, а більше піклуються про моральні якості.