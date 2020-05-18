10 звичок дівчат, які подобаються хлопцям

Щоб сподобатися чоловікові дівчата можуть змінювати свій стиль, зачіски, робити макіяж тощо. Проте насправді зовсім інші речі привертають увагу чоловіків, зокрема звички. Що в дівчині найбільше подобається хлопцеві – читайте нижче.

Журнал Cosmo оприлюднив кілька звичок дівчат, які подобаються всім чоловікам.

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Які звички дівчат подобаються хлопцям

Дівчата, які стежать за собою

Хлопцям подобаються доглянуті дівчата, і це не тільки про красу, а й про ставлення до себе і навколишнього світу. Якщо дівчина дбає про себе, намагається ставати краще у всьому, це точно не залишиться неоціненим та вразить хлопця.

Дівчата, які вибирають природність

Від зовнішнього вигляду до спілкування і вираження емоцій. Хлопцям подобається, якщо дівчина, до прикладу, може пірнути в басейн, не боячись постати перед хлопцем з розпатланим волоссям і зіпсованим мейкапом. Тож, чоловіки наголошують, що варто Бути собою в будь-якій ситуації, не намагаючись здатися краще. Така чесність і природність важливіше надуманого ідеалу для хлопця.

Дівчата, які часто усміхаються

Згідно з дослідженнями психологів, саме усмішка, а не великі груди чи розкішні довге волосся – це перше, на що звертає увагу при знайомстві кожен хлопець. І це, безумовно, прикрашає дівчину краще будь-якого макіяжу.



Хлопців зачаровує усмішка дівчини / Фото besthdwallpaper

Дівчата, які довіряють собі і оточуючим

Впевнені в собі дівчата завжди виглядають привабливо. Адже вони поважають власні потреби і знають межі, через які не переступлять. Тому вони починають довіряти оточуючим, не намагаючись "закритись" від навколишнього світу.

Коли у дівчат є хобі або улюблена справа

У здорових відносинах завжди має залишатися особистий простір у кожного партнера. У дівчат, які подобаються хлопцям, завжди є час для хобі або улюбленої справи, в якому вони розвиваються і удосконалюються. А що може бути привабливішим цілеспрямованості?

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Дівчата, які завжди говорять те, що думають

Хлопцям подобається, якщо дівчина завжди має власну думку та не боїться висловитися з якогось питання. Це викликає повагу та симпатію до другої половинки.

Дівчата, які цікавляться життям своєї другої половинки

Банальне питання "Як ти?" у розмові з партнером в кінці робочого дня кардинально змінює відносини. Коли дівчина щиро цікавиться хлопцем, він відчуває її турботу і у відповідь починає щиро цікавитися нею. Тому не будьте байдужими до життя коханої людини.



Цікавтеся життям другої половинки / Фото manfashion

Дівчата, які не відмовляють собі в задоволеннях

Дівчата, від яких сходять з розуму всі хлопці, знають, що їм потрібно, і не забороняють собі це отримувати. Це може бути будь-що, навіть улюблені солодощі.

Дівчата, які цікавляться світом

Не обов'язково бути експертом в якихось сферах науки. Проте, кожен хлопець буде в захваті, якщо у вас знайдуться спільні теми для розмови – про книжки, фільми Marvel, про політику або про будь-яких інших речах. Хлопців вражає, якщо дівчина орієнтується в різних темах і може підтримати розмову.

Дівчата, які вміють веселитися

Численними дослідженнями доведено, що одна з головних якостей, яке цінують у своїй половинці – це почуття гумору. Уміння дівчини забути про все і, в першу чергу, про свої упередження і комплекси, і просто від душі повеселитися разом- точно оцінить абсолютно кожен хлопець.