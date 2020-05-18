10 звичок дівчат, які подобаються хлопцям
Щоб сподобатися чоловікові дівчата можуть змінювати свій стиль, зачіски, робити макіяж тощо. Проте насправді зовсім інші речі привертають увагу чоловіків, зокрема звички. Що в дівчині найбільше подобається хлопцеві – читайте нижче.
Журнал Cosmo оприлюднив кілька звичок дівчат, які подобаються всім чоловікам.
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Які звички дівчат подобаються хлопцям
- Дівчата, які стежать за собою
Хлопцям подобаються доглянуті дівчата, і це не тільки про красу, а й про ставлення до себе і навколишнього світу. Якщо дівчина дбає про себе, намагається ставати краще у всьому, це точно не залишиться неоціненим та вразить хлопця.
- Дівчата, які вибирають природність
Від зовнішнього вигляду до спілкування і вираження емоцій. Хлопцям подобається, якщо дівчина, до прикладу, може пірнути в басейн, не боячись постати перед хлопцем з розпатланим волоссям і зіпсованим мейкапом. Тож, чоловіки наголошують, що варто Бути собою в будь-якій ситуації, не намагаючись здатися краще. Така чесність і природність важливіше надуманого ідеалу для хлопця.
- Дівчата, які часто усміхаються
Згідно з дослідженнями психологів, саме усмішка, а не великі груди чи розкішні довге волосся – це перше, на що звертає увагу при знайомстві кожен хлопець. І це, безумовно, прикрашає дівчину краще будь-якого макіяжу.
Хлопців зачаровує усмішка дівчини / Фото besthdwallpaper
- Дівчата, які довіряють собі і оточуючим
Впевнені в собі дівчата завжди виглядають привабливо. Адже вони поважають власні потреби і знають межі, через які не переступлять. Тому вони починають довіряти оточуючим, не намагаючись "закритись" від навколишнього світу.
- Коли у дівчат є хобі або улюблена справа
У здорових відносинах завжди має залишатися особистий простір у кожного партнера. У дівчат, які подобаються хлопцям, завжди є час для хобі або улюбленої справи, в якому вони розвиваються і удосконалюються. А що може бути привабливішим цілеспрямованості?
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- Дівчата, які завжди говорять те, що думають
Хлопцям подобається, якщо дівчина завжди має власну думку та не боїться висловитися з якогось питання. Це викликає повагу та симпатію до другої половинки.
- Дівчата, які цікавляться життям своєї другої половинки
Банальне питання "Як ти?" у розмові з партнером в кінці робочого дня кардинально змінює відносини. Коли дівчина щиро цікавиться хлопцем, він відчуває її турботу і у відповідь починає щиро цікавитися нею. Тому не будьте байдужими до життя коханої людини.
Цікавтеся життям другої половинки / Фото manfashion
- Дівчата, які не відмовляють собі в задоволеннях
Дівчата, від яких сходять з розуму всі хлопці, знають, що їм потрібно, і не забороняють собі це отримувати. Це може бути будь-що, навіть улюблені солодощі.
- Дівчата, які цікавляться світом
Не обов'язково бути експертом в якихось сферах науки. Проте, кожен хлопець буде в захваті, якщо у вас знайдуться спільні теми для розмови – про книжки, фільми Marvel, про політику або про будь-яких інших речах. Хлопців вражає, якщо дівчина орієнтується в різних темах і може підтримати розмову.
- Дівчата, які вміють веселитися
Численними дослідженнями доведено, що одна з головних якостей, яке цінують у своїй половинці – це почуття гумору. Уміння дівчини забути про все і, в першу чергу, про свої упередження і комплекси, і просто від душі повеселитися разом- точно оцінить абсолютно кожен хлопець.