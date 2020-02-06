10 фраз, яких варто уникати, якщо ви хочете виховати стійку дитину

Ми не можемо контролювати проблеми, з якими зіткнуться наші діти в житті, але це не означає, що ми не можемо підготувати до них малечу. Ми можемо виховати у дитини стійкість – здатність долати неминучі перешкоди, що виникатимуть на їх шляху.

Допомагаючи дітям формувати психологічну стійкість, ми озброюємо їх умінням для вирішення життєвих проблем – як великих, так і малих. Але, на жаль, батьки інколи говорять, начебто, і доброзичливі фрази, але вони можуть ненароком перешкодити вихованню стійкої дитини. Тому видання Mother.ly опублікувало список висловів, яких варто уникати.

Цікаво! Цікаві вказівки, які допоможуть розвинути у дітей звичку читати

Уникайте цих 10 фраз, щоб допомогти дитині розвинути стійкість

"У тебе все добре"

Хоча фраза "У тебе все добре" може здатися типовою для заохочення стійкості малечі, але насправді це зводиться до того, що діти не можуть довіряти тому, що відчувають.

Краще спробувати перевірити емоції малюка. Так, якщо ваша дитина впаде і поранить коліно, то ви можете співпереживати і побачити, як вона діє у такій ситуації. Спокійно підійдіть і подивіться на рану, запитуючи, як дитина почувається.

"Дозволь мені це виправити"

Через те, що ми поспішаємо, чи через те, що нам важко спостерігати за тим, як наші діти засмучуються, ми інколи хочемо виправляти їхні проблеми. Так, ми можемо їм допомогти чи підтримати, але не варто перебирати все на себе.

Слідкуйте за своєю дитиною, щоб побачити, наскільки вона може впоратися з різними завданнями, але не перевантажуйте її. Адже коли малюки стають більш здібними, вони можуть робити все більше речей самостійно.

"Це просто, ти маєш це зробити"

Хоча ця фраза може здатися обнадійливою, але якщо сказати її дитині, якій це здається складним, то вона позбавить малечу навіть бажання спробувати. Замість того, щоб говорити їм, що це легко, скажіть "Я знаю, що це важко, але я думаю, ти це зможеш зробити". Це підкреслить їх здатність долати важкі речі.

"Ти можеш впасти"

Сумно спостерігати, як діти падають і травмуються, але коли ви бачите, як малеча робить щось таке, то спробуйте оцінити ситуацію. Чи є ймовірність отримати серйозну травму, чи малеча просто отримає невеликий удар або синяк?

До теми! 16-місячна дівчинка здивувала світ майстерністю катання на гіроскутері: чарівне відео

Коли батьки постійно кажуть бути обережними, діти вважатимуть себе в небезпеці. Що робити? Якщо ви бачите, як ваш малюк вперше піднімається по сходах на ігровому майданчику, то підійдіть, щоб зловити його, якщо він впаде, не показуючи страху. Також дітям важливо навчитися оцінювати ризик для себе, щоб вони могли визначити, коли вони насправді у небезпеці, а коли їм варто ризикнути.

"Я здаюся"

Вчіть дітей різним способам говорити про вирішення проблем у конструктивному ключі: "Я досягну свого", "Я зможу зробити це" і "В перший раз завжди важко, але далі буде легше". Ви маєте виховати дитину, щоб вона не хотіла здаватися і завжди йшла до свого.

Також важливо, щоб батьки розповідали дітям історії з власного життя або із книг про досягнення успіху, не зважаючи на перешкоди.



Вчіть дитину йти до мети / Фото Unsplash

"Заспокойся"

Ми хочемо навчити наших дітей, як зберігати спокій, коли вони засмучені, але сказати "заспокойся" – не варіант. Спробуйте сказати: "Давай разом зробимо глибокий вдих", обійміть дитину і скажіть, що поруч. Ви також можете прогулятися, щоб відійти від ситуації і заспокоїтися.

"Я спакував усі твої речі для тебе!"

Занадто легке життя (коли батьки все роблять за малечу) позбавляє дітей шансу зіткнутися з незначними викликами та дискомфортами, які допомагають природно розвинути стійкість.

Ви можете допомогти дитині брати на себе відповідальність. Наприклад, малечі 3-річного віку ви можете нагадати, щоб вони самі носити свої речі чи прибирали іграшки.

Важливо! Як виховати у дитини любов до читання

"Це занадто важко для тебе"

Діти намагаються робити те, до чого вони можуть бути не готові. Так, вони можуть захотіти допомогти вам у "дорослому завданні", як, наприклад, полагодити нову полицю або щось натиснути в машині.

Легко сказати дітям, що певні речі занадто важкі для них, або що вони не готові щось робити, але спробуйте направити їх на більш відповідне для віку завдання. Ви можете сказати: "Потрібно багато практики, щоб підготуватися до цієї роботи".

"Не так!"

Візьміть до уваги, як часто ви говорите своїй дитині якусь варіацію фрази "не так!" Але чому б не дозволити дитині робити помилки. Не все робиться ідеально, і це нормально. Ви можете показати малечі більш ефективний спосіб виконати завдання.

"Ти це зрозумієш"

Замість того, щоб відправляти малечу робити щось самостійно, дайте їм знати, що ви завжди можете допомогти у цьому. Скажіть щось на кшталт: "Давай сядемо і разом придумаємо рішення".