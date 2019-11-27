10 найдорожчих розлучень світу: скільки мільярдів отримали жінки відомих бізнесменів

Деяким знаменитостям, які вирішили розлучитися, таке рішення обійшлося дуже дорого. Адже багато з цих чоловіків віддали своїм дружинам мільйони та навіть мільярди доларів.

Через розлучення багато грошей віддали своїм половинкам Пол Маккартні, Мадонна, Тайгер Вудс та навіть президент Дональд Трамп. Проте їх десятки мільйонів доларів майже нічого у порівнянні з найдорожчими розлученнями всіх часів, передає видання Business Insider.

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10 найдорожчих розлучення світу

Алек Вільденштейн та його дружина Джозелін

Найдорожчим розлученням вважають відомий розрив, який стався в 1999 році – тоді французько-американський бізнесмен та мистецький торговець Алек Вільденштейн розлучився зі своєю 21-річною дружиною Джозелін.



Алек Вільденштейн та Джозелін

Як повідомляється, жінка отримала 2,5 мільярда доларів та ще 100 мільйонів доларів США протягом наступних 13 років (загальна сума виплат чоловіка склала 3,8 мільярда доларів).

Руперт Мердок та Анна-Марія Торв

Медіа-магнат Руперт Мердок прожив у шлюбі з журналісткою Анною-Марією Торв 31 рік, вони мали спільних трьох дітей. Проте з часом в них з’явилися різні інтереси, тому вони вирішили розлучитися у 1998 році.



Руперт Мердок та Анна-Марія Торв

Деталі розлучення невідомі, проте ходять чутки, що Анна-Марія Торв отримала понад 1,7 мільярда доларів. Також відомо, що через 17 днів після розлучення Мердок одружився з Венді Ден, а Торв вийшла заміж за Вільяма Маннома через півроку.

Берні Екклстоун та Славіца Радіч

Один із найбагатших людей Великобританії Берні Екклстоун розлучився зі своєю дружиною, хорватською моделлю Славіцою Радіч у 2009 році.



Берні Екклстоун та Славіца Радіч

Їх розлучення оцінюють у 1,2 мільярда доларів. Досі деталей не повідомили, але очевидно, що Радіч заплатить Екклстоуну, а не навпаки.

Стів і Елейн Вайн

Великі "цяці" казино в Лас-Вегасі Стів та Елейн Вайн двічі одружувалися: вперше – у 1963 році (розійшлися у 1986 році), а вдруге – у 1991 (проте у 2010 році знову розлучилися).



Стів та Елейн Вайн

Їх другий розлучення стало одним з найдорожчих за всі часи. Детальна інформація показує, що Елейн отримала близько одного мільярда доларів.

Гарольд Хамм та С’ю Енн Арналл

Тривожне розлучення між нафтовим магнатом Гарольдом Хаммом та його дружиною С’ю Енн Арналл закінчилися тим, що Хамм написав їй великий чек на 974,8 мільйонів доларів.



Гарольд Хамм та С'ю Енн Арнал

Арналл не одразу прийняла грошовий чек на тлі багаторічної судової тяганини, але врешті-решт погодилася його взяти в 2015 році.

Аднан Хашоггі та Сандра Далі

У 1961 році продавець зброї Саудівської Аравії Аднан Хашоггі одружився на 20-річній британській жінці на ім’я Сандра Далі (згодом вона перейшла в іслам і змінила ім'я на Сорая). Відомо, що в свої найбагатші часи подружжя володіло 17 будинками, трьома літаками та трьома яхтами.



​Андан та Сорая Хашоггі

Пара прожила разом понад 10 років та розлучилася в 1974 році. Через розлучення дружина отримала близько 874 мільйонів доларів (на сьогодні це 2 мільярди доларів).

Дмитро та Олена Риболовлєви

Олена Риболовлєва подала на розлучення з російським бізнесменом Дмитром Риболовлєвим через його постійні зради. Вона заявила, що він, до того ж, вихвалявся цим перед своїми друзями та іншими олігархами.



Олена та Дмитро Риболовлєви

Суд спочатку присудив Олені 4,5 мільярда доларів у 2014 році, але після оскарження вона отримала набагато менше – 604 мільйона доларів.

Крейг та Венді Маккоу

Лідер галузі мобільних телефонів Крейг Маккоу та видавчиня газети Венді Маккоу мирно розлучилися в 1997 році. За розрахунковим розрахунком, це розлучення перевищило 460 мільйонів доларів на фонді Nextel, повідомляє Forbes.



Крейг та Венді Маккоу

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