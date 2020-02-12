10 неприємних звичок партнерів, які псують стосунки

Стосунки – це командна робота, де кожна людина повинна вносити власні зусилля. Звичайно, у партнерів повинні бути спільні погляди на багато речей, але так буває не завжди і тому розбіжності трапляються у будь-якої пари. До того ж, часто партнери можуть мати жахливі звички, які руйнують відносини.

Психологи назвали кілька причин, як ви можете зіпсувати стосунки, передає видання Good House.

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Ви зосереджуєтесь на негативному

Часто у парі зустрічається таке, що один партнер робить для коханої людини десятки добрих справ, а натомість за це отримує щось негативне (до прикладу, друга половинка навіть не може помити посуд за вас).

Тож краще подумайте про свої вчинки та проявляйте до коханої людини більше доброти та турботи.

Вам буває нудно

Люди жадають нових вражень. Адже в рутині кожного дня пари починають нудитися та перестають приділяти увагу своїй другій половинці. Радимо вам трохи спонтанності в житті, яка допоможе розпалити новий вогонь у ваших стосунках.

Ви не розвиваєтеся

Розвиток інтересів поза вашими стосунками може допомогти зміцнити зв’язок з вашим партнером. Спробуйте щось нове самостійно, наприклад, візьміть уроки живопису чи сходіть на курси танців. Розвивайтеся і діліться цим зі своїм партнером.

Ви невпевнені у собі

Заниження самооцінки чи невміння знайти щось хороше в собі призводить до розчарування та невпевненості в собі. Іншими словами, ви підсвідомо шукатимете способи довести, що ви негідні стосунків.

Вам незручно говорити про секс

Питання інтиму, очевидно, є важливим і це варто обговорювати разом. Запитайте кохану людину, чи все йому/їй подобається у сексі з вами, чи, можливо, вони хотіли б спробувати щось нове.

Так, спочатку ця розмова буде незручною, але ви маєте цікавитися такими речами, тож зробіть це.

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Ви не проявляєте інтересу до захоплень партнера

Навіть якщо інтереси партнера здаються вам тривіальними, важливо привернути свою увагу і уважно слухати, коли він/вона говоритиме про них. Це не тільки буде чудовою можливістю дізнатися більше один про одного, а й ви покажете свою підтримку.

Ви сприймаєте свого партнера як належне

Коли люди відчувають себе недооціненими у стосунках, це може призвести до обурення. Тому переконайтеся, що ваші кохані відчувають, що ви їх цінуєте. Адже вам потрібно лише дві секунди, щоб сказати: "Дякую" або "Я люблю тебе", але це змусить ваших партнерів почуватися щасливішими.

Ви не відкриті до змін

Всі люди змінюються, навіть ті, з ким ви вже кілька років разом. Як і ви, вони будуть розвиватися, тож ви можете прийняти ці зміни і залишатися разом або розійтися.

Ви не ставите свого партнера у пріоритет

Обов'язково зробіть свого партнера пріоритетним. Не має значення, чи це новий хлопець/дівчина чи ваша друга половинка вже кілька років, він/вона заслуговує на ваш час та увагу. Тож дайте це своєму партнеру.

Ви залучаєте до своїх проблем забагато людей

Ваш найкращий друг, перукар, колега, терапевт і косметолог не повинен знати про всі ваші проблеми у стосунках. Чим більше ви говорите негативу про свого коханого/кохану, тим більше цих історій "приклеюються" у вашій свідомості і це може зіпсувати відносини.