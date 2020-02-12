10 питань, які обов'язково варто обговорити з партнером до шлюбу

Закохані повинні дійти згоди у певних питаннях перед тим, як вступати у шлюб. Чимало з них індивідуальні й унікальні для кожної конкретної пари. Зокрема, є певні речі, про які психологи радять домовитися всім без винятку парам.

Видання Psychology Today поділилося важливими питаннями, які варто обговорити з партнером до шлюбу.

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Фінанси

Дуже часто саме гроші стають причиною конфлікту та навіть розлучення. Тому експерти зі стосунків рекомендують заздалегідь обговорити фінансову стратегію у вашій сім'ї. Вирішіть, чи плануєте ви відкладати гроші щомісяця, чи будете ви витрачати все, чи відкладатимете на депозит тощо.

Діти

Поговоріть одразу, чи хочете мати дітей і чи маєте спільні погляди в методах виховання? Якщо так, то вам немає про що хвилюватися.

Релігійні та духовні погляди

Якщо у вас однакові погляди на віру, духовні речі або, як мінімум, ви поважаєте погляди один одного, то можна не турбуватися. Але якщо ваш партнер не сприймає вашу релігію, не хоче приймати її чи просить вас перейти у свою – обговоріть це.

Сексуальний потяг

Ви маєте ствердно відповісти на питання, чи є між вами сексуальний потяг та чи поважаєте ви почуття і бажання іншої людини.

Теми для бесід

Безперечно, ви маєте вільно і легко говорити з партнером на будь-які теми. Якщо між вами є імпульс, ви поділяєте почуття гумору і вам завжди цікаво почути думку іншої людини – це чудовий знак.

Тип стосунків

Поговоріть заздалегідь, якщо ви віддаєте перевагу відкритим стосункам або, навпаки, часто ревнуєте партнера. Ви маєте прийняти рішення, у якому вам двом буде комфортно.

Розв’язання конфліктів

Ви маєте зрозуміти свого партнера у конфліктах: він запальний чи замикається в собі під час сварки? Можливо, один із вас може нецензурно висловлюватися в пориві гніву, а інший сприймати це занадто близько. Тож варто наперед у спокійній обстановці обговорити з партнером, як ви будете розв'язувати конфлікти, щоб не погіршити сварку.

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Соціальна значущість

Не менш важливий момент, який психологи рекомендують обговорити заздалегідь: як ви і ваш партнер ставитеся до бідності й багатства, наскільки важливе для вас місце в соціумі та як ви обидва ставитеся до тих, хто може бути вищим або нижчим вас за статусом.

Взаємини з ріднею

Психологи радять з’ясувати, чи існують у вас відмінності в розумінні того, як будуються взаємини в родині. Чи будете ви приймати допомогу родичів і до яких комунікації з ними ви плануєте вдаватися? Як ви ставитеся до рідні партнера?

Самоаналіз

Вам подобається аналізувати власні дії та реакції, з’ясовувати причини виникнення почуттів? Чи очікуєте ви, що ваш партнер буде готовий до такого самоаналізу і відкрито про це говоритиме?