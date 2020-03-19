10 правил батьків, які хочуть виховати успішних дітей

Всі батьки мріють, щоб їхні діти досягли успіху в житті і мали необхідне становище. Але як дорослі повинні виховувати своїх дітей та які корисні навички варто їм прищеплювати? Безперечно, рецепт правильного виховання у всіх батьків свій, проте є певні правила, які можуть цьому посприяти.

Видання Econet поділилися кількома правилами батьків, які виховують успішних дітей.

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Створення хороших стосунків

Фахівці Гарвардського університету за майже 70 років спостережень та аналітик змогли відшукати "рецепт" щасливого і заможного життя. Несподіваний висновок на подив простий: добрі відносини роблять людину щасливою і здоровою.

Що можуть в даному питанні зробити батьки для своїх дітей? Вони можуть розвивати благополучні зв’язки з родичами і знайомими, і вчити своїх дітей формувати і підтримувати хороші відносини.

Правильно хвалити своїх дітей

Батьки, які виховують успішних дітей, хвалять їх, закріплюючи позитивні звички. Це як? Похвала дітям звучить за стратегії і зусилля, які реалізуються в ході вирішення проблем, а не за природні таланти.

Ось кілька прикладів:

не хваліть дитину за високий бал за контрольну, а хваліть за те, як вона підготувалася ;

; не хваліть дитину за перемогу в спортивних змаганнях, а похваліть її завзятість і старання на тренуваннях;

на тренуваннях; не говоріть: "Який же ти розумний!" чи "Ти чудова художниця!". Змініть думку на: "Ти чудово впорався з поставленим завданням!" або "Ти так чудово малюєш! У тебе дуже добре вийшло!";

Мета полягає в тому, щоб хвалити саме за прогрес, а не за конкретні хвилини успіху.

Не беріть на себе дитячі обов’язки

Психологи не рекомендують робити домашню роботу за дітей. А тим більше їх шкільні домашні завдання. Важливо прищеплювати практичні навички, які знадобляться їм у дорослому житті.



Дайте дітям свою підтримку / Фото УП.Життя

Підтримка батьків

Дайте дітям зрозуміти, що вони завжди можуть розраховувати на батьківську підтримку.

І хоча питання про те, чи потрібно вчити дітей «не бути розмазнею», коли важко, чи навпаки – бути для ним тим, хто примчить при першому “ай”, викликає дискусії, фахівці дотримуються точки зору «бігти за першим покликом».

І мова тут виключно про підтримку, а не вирішення проблем дитини замість неї. Якщо відповідати на емоції дітей підтримкою, з них виростуть добре соціально адаптовані люди.

Допомогти дітям стати стресостійкими

Стійкість до стресових ситуацій, передбачає здатність відновлюватися в короткий термін після складних ситуацій. Так, стресостійкість дає можливість рухатися від поразки до поразки, зберігаючи ентузіазм.

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Подібне ставлення до проблем допоможе в майбутньому зустрічати труднощі лицем до лиця. Подавайте дітям хороший приклад, а також дозвольте їм вирішувати свої проблеми і не забороняйте дозволяти їм ризикувати.

Захищати їхні інтереси в школі

Важливо дозволити дітям вирішувати свої проблеми, коли це реально. Але, з іншого боку, роль батьків передбачає дії безапеляційного захисника, зокрема в школі.

Є результати досліджень, які свідчать, що навчальні заклади схильні ігнорувати обдарованих школярів на користь зростання успішності серед менш здібних дітей. Тому зацікавлені батьки мають бути готові встати на захист своїх дітей.

Нагадування дітям про свої очікування

Фахівці університету в Ессексі (Велика Британія) дійшли висновку, що дівчатка, чиї батьки пред’являли підвищені вимоги (і систематично нагадували про це), рідше залишають школу чи влаштовувалися на роботу, яка погано оплачувалася. Інакше кажучи, чим більше батьки «пиляють» дитину, тим успішнішою вона стане в майбутньому.



Говоріть дітям про свої очікування / Фото NUS

Надія на благополучний шлюб дітей

Фахівці Вашингтонського університету (Сент-Луїс) прийшли до висновку, що благополучний шлюб дає можливість ефективніше працювати, отримувати підвищення, більше заробляти і отримувати радість від того, що вони роблять.

Звичайно, шлюб – це персональний вибір дітей, але ви можете показати своїм чадам наочний приклад благополучних стосунків у сім’ї.

Надихати дітей

Фінансова грамотність в сучасному світі надзвичайно важлива. Багато людей стверджують, що домоглися успіху, оскільки їхні батьки заохочували їх підприємницькі прагнення, і у них був хороший шанс втілювати свої амбіції в життя ще в юному віці.

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Переїхати в кращий район

Батьки, які прагнуть підтримати своїх дітей на шляху до успіху, можуть піти і на такий радикальний крок. Наприклад, батьки можуть переїхати в район міста, де їхні діти отримають більше можливостей навчатися в гідному навчальному закладі, відвідувати курси, розвивати свої таланти і спілкуватися з успішними однолітками.