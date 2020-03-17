10 простих способів показати коханій людині свою любов

Чим більше кохання ви вкладете в щось, тим більше його отримаєте. Це стосується і людей у щасливих шлюбах та стосунках. Існує безліч способів показати партнерові, наскільки ви кохаєте його/її. І вони можуть свідчити про те, наскільки ви підтримуєте один одного і маєте емоційну близькість.

Експерти із стосунків поділилися порадами щодо того, як зробити так, аби ваш партнер почувався коханим та щасливим, що сприятиме кращій близькості та зв’язку між вами, пише видання The Healthy.

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"Дрібні речі призводять до великих змін у стосунках", – говорить експертка Андреа Сирташ.

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Зробіть їм комплімент

Скажіть своєму партнеру, що вони виглядають красивими, сексуальними, добре пахнуть тощо. І зробіть це в неочікуваний момент.

"Ви є найкращим дзеркалом для коханї людини. Де ще вони знайдуть почуття того, хто оцінить їх сутність. Крім того, вербалізуючи їх кращі якості, ви підтверджуєте те, що у них є здорові відносини", – каже експерт Джим Уолкуп.

Відкладіть телефон

Електронний лист, СМС-повідомлення або телефонний дзвінок завжди потребуватимуть відповіді. Тому зробіть все можливе, щоб приділити партнеру свою нероздільну увагу, коли ви разом. Сконцентруйтеся на своєму партнері під час вечері, коли ви їдете разом, на побачення тощо.



Приділяйте час своєму партнеру / Фото Unsplash

"Ніщо не говорить про те, що людина важлива для вас більше, ніж обмеження та перерви для всіх інших людей", – додав експерт.

Спробуйте вразити свого партнера

Не потрібно одягатися чи мати зачіску таку ж, як і в перші дні знайомства, тому що так ви сподобалися парнерові. Пари повинні мати здорову потребу продовжувати вражати один одного після кількох років стосунків. І ви будете відчувати себе "живіше", роблячи такі речі.

Багато їх обіймайте

Ніщо не змушує вас відчувати себе більш прив'язаними до людини, ніж обійми, кажуть психологи. Замість того, щоб давати один одному швидкий поцілунок, коли ви бачитеся протягом дня, обійміться і робіть це кілька хвилин.

"Через обійми виділяється окситоцин у вашому мозку та це змушує вас та вашого партнера відчувати себе більш емоційно прив'язаними", – каже експертка зі стосунків.

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Приготуйте їх улюблену страву

Це таки правда: "шлях до серця людини лежить через їхній шлунок". Тому зробіть на вечерю улюблену страву коханої людини, навіть якщо ви цього не їсте.

"Тільки той факт, що ви знаєте, що він/вона любить і ви доклали додаткових зусиль, зароблять вам багато "балів" на майбутнє", - каже Уалькуп.

Дякуйте

Висловіть свою вдячність – навіть за таку дрібницю маленьке, як винести сміття або відвезти дітей на тренування тощо.

"Ми часто починаємо сприймати речі як належне або думаємо: "Він/вона так чи інакше повинен це робити, то чому я повинен йому / їй дякувати?" Але заради вашого шлюбу важливо сказати "дякую" – це прямий і простий спосіб показати свою вдячність. До того ж, подяка не зіпсує стосунки", – каже психолог.



Кажіть "дякую" коханій людині / Фото Unsplash

Скажіть їм "я тебе кохаю"

Вимовте ці сердечні слова змістовно і приділіть при цьому своєму партнеру повну увагу. Робіть це, коли ви прокидаєтесь, лягайте спати та виконуєте інші аспекти вашого повсякденного життя. Це допоможе вибудувати кращі стосунки.

Залишайте їм маленькі записки

Якщо ви постійно зайняті роботою чи вихованням дітей, то вам може бути важко виділити навіть на дві хвилини для розмови з коханими. Але не забувайте, що ви завжди можете донести своє бажання та вдячність один до одного за допомогою записок.

Залиште своєму партнерові записки на дзеркалі у ванній кімнаті, лобовому склі їхнього автомобіля, чи у їхній сумці. Пишіть майже все, що завгодно: від "Я тебе люблю" до жартів.