10 речей, які повинні робити пари, щоб зберегти свої стосунки здоровими

Здорові стосунки вимагають більше, ніж просто двох людей, які люблять один одного. Це вимагає постійних зусиль і постійного вкладу з боку обох партнерів. А відсутність намагань, як і довіри, дуже небезпечне для пари.

Тому видання Yourtango опублікувало кілька порад, які допоможуть у стосунках. Якщо пари роблять ці речі, то їх відносини довго залишатимуться здоровими та щасливими.

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Зосередьтеся на дружбі

Перше і найголовніше, що вам слід зробити – це подружитися зі своїм коханим, бо вам обом потрібно постійно відчувати себе комфортно один з одним.

Дружня пара ділиться своїм горем, щастям та проблемами. Вони завжди сміються, обіймаються і навіть плачуть разом.

Будьте романтичним

Пам’ятаєте, як це було на початку стосунків? Як ви двоє завжди весело проводили час? Пам’ятаєте всі ті милі обійми та пристрасні поцілунки? Тож, не дозволяйте романтиці згасати в стосунках.

Візьміть свою другу половину, ніжно обійміть та нагадайте їм про старі та щасливі часи. Поговоріть про це та влаштуйте друге перше побачення.



Романтичний вечір пари / Фото Unsplash

Навчіться слухати

Всі люблять тих людей, які вміють слухати. Тож, якщо ви бачите, що у вашої коханої людини напруга чи стрес через певні речі, то допоможіть їм позбутися цього.

Поговоріть з ними та спробуйте переконати їх, щоб вони все вам розповіли. І слухайте їх терпляче. Дайте пораду, якщо маєте щось на думці. І коли ваш партнер перестане хвилюватися через ці речі, поцілуйте його/її та скажіть, що любите.

Відзначайте ювілеї

Один з найулюбленіших способів поліпшити ваші стосунки – це святкування невеликих моментів вашого спільного життя. Йдеться про ваш перший поцілунок, перше побачення тощо – ті маленькі моменти, які зблизили вас.

Ідея полягає в тому, щоб провести трохи чудового часу разом, згадуючи, як це було раніше, а потім повторити ті прекрасні речі, які ви робили.

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Смійтеся разом

Ще одна річ, яку ніколи не слід уникати в будь-яких стосунках – це гумор. Пара з хорошим почуттям гумору ніколи не нудьгує і не розлучається. Це як магічний клей, який тримає людей разом.

Цінуйте одне одного

Ви пам’ятаєте, що відчували, коли ви вперше прийшли на побачення? Є так багато хороших речей партнера, які ви помітили в той день. Тож, настав час переглянути їх і почати цінувати один одного ще більше.

Цінуйте те, як виглядає ваш партнер, як він/вона одягається, як розмовляє і як посміхається. Скажіть цій людині, як сильно ви її любите і як вам пощастило мати один одного.

Готуйте разом

Вам не потрібно витрачати тисячі доларів і подорожувати в далеку країну, щоб провести час разом і запалити іскру в стосунках. Іноді таких дрібниць, як приготування їжі разом, достатньо.

Кулінарія – це також гарний жест сказати комусь, як ви любите його/її. Тож, приготуйте разом улюблену страву як команда. Це вас точно зблизить.



Готуйте разом улюблені страви / Фото Unsplash

Будьте оптимістичними

Люди допускають помилки, які потім не забувають, а навпаки – нагадують про них партнерові. І цим самим роблять негативну атмосферу в стосунках. Це безпосередньо впливає на відносини, і ви починаєте ставити під сумнів довіру один до одного.

Уникайте цього будь-якою ціною та будьте позитивними. Придумайте більш нейтральне пояснення своїх дій. Нарешті, згадайте про добрі моменти, які ви мали один з одним, і посміхніться.

Сходіть на побачення

Найкращий спосіб пожвавити іскру в будь-яких стосунках – це разом вирушити в пригодницьку подорож. Запакуйте свої сумки, сядьте на велосипед чи в авто і вирушайте в пригодницьку поїздку.

Ви багато чого навчитеся та дослідите один про одного, а до того часу, як повернетесь додому, ви багато насмієтеся і наговорите.

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Контролюйте свій гнів

Гнів може бути найгіршим ворогом ваших стосунків. Це може змусити вас говорити речі, про які ви навіть не хочете, і закінчити здорові стосунки протягом декількох секунд.

Тому навчіться контролювати свій гнів та намагайтеся залишатися спокійними і щасливими. Поговоріть зі своїм партнером, якщо він зробив щось, що вам не сподобалось, та спробуйте вирішити проблему, не сперечаючись. Донесіть свою думку, але дайте йому можливість також пояснити свою частину історії.