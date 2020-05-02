10 речей, які таємно подобаються чоловікам в жінках

Не всі чоловіки вибирають в супутниці життя дівчат з ідеальною зовнішністю і поступливим характером. Часто вони шукають у жінках ту «родзинку», яка їх приваблює. До того ж, жінки роблять багато очевидних речей, які викликають посмішку на обличчі чоловіка і подобаються йому, хоч він і не зізнається.

Видання Yourtango з’ясувало, що чоловікам таємно подобається у жінках. І насправді це абсолютно звичайні речі.

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Йому подобається, що він посміхається, коли думає про вас

Не має значення, зайнятий він на роботі, застряг у заторі чи просто нудно листає інстаграм. Його захоплює те, що в цей момент в його свідомості може постати образ коханої жінки, що змушує його посміхатися.

Він любить, коли змушує вас посміхнутися

Чоловік любить бачити свою жінку усміхненою, адже це означає, що їй подобається проводити час разом з ним. І навіть більше, він любить викликати у вас усмішку, навіть якщо це означає, що він невдало жартує.



Хлопцям подобається бути причиною усмішки у коханої / Фото Unsplash

Він любить бути фізично близьким

Незалежно від того, чи ви двоє обіймаєтеся на дивані, чи стоїте поруч один з одним, чекаючи таксі, чоловік любить бути фізично поруч із жінкою. Це прекрасний спосіб відчути фізичний і емоційний зв’язок з кимось.

Також чоловікам подобається, коли дівчина схиляє свою голову на його плече. Адже це означає, що вона бачать в ньому захисника і надійну опору, і чоловік відчуває, що потрібен коханій.

Він любить, коли ти граєш з його волоссям

Я б хотів, щоб я міг дати вам більш наукове пояснення цьому, але все, що я можу сказати, це те, що це найкраще.

Цьому немає ніякого наукового пояснення, чоловікам просто це подобається. Так, він відчуває ваш дотик та приємні тактильні відчуття.

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Він любить, коли помічає, що ви дивитеся на нього

Хлопцеві, безперечно, подобається, коли він помічають, що жінка дивиться на нього, адже так розуміє, що подобається їй. Окрім того, експерти запевняють, що зоровий контакт має важливий вплив на людину та може багато розповідають про нас самих.

Він любить, коли ти робиш якусь річ підсвідомо

Можливо, ви стискаєте ніс, коли смієтеся, або граєте з волоссям, коли трішки нервуєш. Як би там не було, ви можете просто це робити природно, але він це помічає. А все тому, що це одна з багатьох дрібниць, яка відділяють тебе від іншої жінки, яку він коли-небудь зустрічав.

Йому подобається, коли ви без косметики

Більшість чоловіків сходяться на думці, що відсутність косметики робить жінку більш ніжною і привабливою. До такої дівчині хочеться тягнутися, з нею хочеться бути щирим і ніжним.



Хлопцям подобаються дівчата без косметики / Фото Unsplash

Йому подобається в дівчині злегка розпатлане волосся

Занадто укладена зачіска викликає у чоловіка асоціації з надзвичайно педантичною, суворою і закритою жінкою, яка не звикла демонструвати своїх почуттів. А от легка недбалість в волоссі неймовірно заводить чоловіків. Мила розпатланість виглядає грайливо і асоціюється у представника сильної статі з розкутістю, легкістю і ніжністю.

Він любить, коли ви хвалите його на публіці

Чоловіки просто обожнюють похвалу, а коли вона звучить з вуст коханої жінки, це вдвічі приємніше. Особливо приємно, коли жінка хвалить свого чоловіка в компанії спільних друзів, колег або зовсім незнайомих людей. Це момент гордості, за який чоловік буде цінувати свою кохану і єдину ще більше.

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Чоловікові подобаються ранкові "потягушки" коханої

Чоловікові подобається спостерігати за своєю коханою, яка прокинувшись, солодко потягується в ліжку. По-перше, в такі моменти можна помилуватися за формами своєї коханої в піжамі, а по-друге, є в цьому сонному потягуванні щось дитяче і дуже миле. В такий момент кохана викликає прилив ніжності і бажання обійняти.