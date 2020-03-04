24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Покер Інвестиції
more

10 речей, які вбивають любов у стосунках

- Читать новость на русском
Речі, які руйнують стосунки / Deposit Photos

Стосунки завжди вимагають великої роботи у парі з партнером. Якщо цього не робити, то любов з часом "помирає". Тому психологиня Наталія Ломоносова розповіла, які речі потрібно виключити зі стосунків, щоб щасливо жити разом.

За її словами, є цілий ряд ознак, які прогнозують стосункам втрату довіри і тепла. І саме їх варто уникати, якщо ви хочете зберегти чи утворити сім'ю, де є щире кохання, пише Сегодня.LifeStyle.

Читайте також! Як з’ясувати, чи довго триватимуть стосунки з коханою людиною: дослідження

10 речей, які руйнують стосунки

  • Очікування

А разом з цим неминучі і розчарування. Проєкція, яка виникає в голові, не завжди відповідає дійсності. Тому не чекайте, що люди будуть такими, як ви собі придумали.

  • Контроль

Це згубна річ, яка тягне за собою недовіру, знецінення партнера, неповагу до нього тощо. Саме контроль робить нещасними обох партнерів та заважає радіти спільним радісним моментам.

  • Невпевненість і відсутність поваги до себе

Люди з низькою самооцінкою постійно вимагають доказів хорошого відношення до них. Часто вони ревниві і злі і весь час потребують сварок – таких собі гострих відчуттів, щоб почувати себе потрібними.

Помилки у стосунках
Іноді партнери спеціально створюють конфлікти / Фото Pinterest

  • Порушення кордонів

Зокрема, моніторинг дзвінків і месенджерів нівелюють дистанцію, якої повинні обов'язково дотримуватися люди в парі. Ваш партнер не власність, у нього теж повинен бути особистий простір.

  • Відмова від відповідальності

Сварка, як пошук винуватих, шкодить не тільки відносинам, а й руйнує особистість. Адже вина за все, що відбувається всередині пари, лежить на обох. До того ж, ваш партнер – це ваш вибір.

  • Відсутність відвертих розмов

Особливо, про те, що неприємно, не влаштовує, засмучує тощо. На жаль, часто для таких розмов не вистачає сміливості або готовності.

До теми! Як знову закохатися в свого партнера: 3 поради

  • Боязнь показати себе справжніми

Кожна людина в парі має не боятися відкрити себе партнерові, розповісти про власні страхи чи переживання. І не соромтеся показати себе і з негативної сторони.

  • Бажання розчинитися в партнері

Іноді люди настільки звикають до людини, що проводять з ними весь свій вільний час. Вони хочуть постійно бути поруч та не дають партнерові вільного простору.

  • Страх втратити людину, яку любиш

Це теж руйнує стосунки. Припиніть боятися, що кохана людина піде від вас, будьте щасливими в цей момент.

  • Свої уявлення про стосунки і любов

Не майте лише власні уявлення і бачення на стосунки. Обов'язково питайте партнера його думки, радьтеся, що впливає на ваші стосунки добре, а що ні. Стосунки – це не ваша власна справа.

Автор: Марія Бондар
Теги: Психологія Сімʼя Стосунки
Від маленької майстерні в Ужгороді до ювелірного шоуруму у Відні: історія успіху бізнесу братів
сьогодні
Залиште відгук