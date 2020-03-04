10 речей, які вбивають любов у стосунках
Стосунки завжди вимагають великої роботи у парі з партнером. Якщо цього не робити, то любов з часом "помирає". Тому психологиня Наталія Ломоносова розповіла, які речі потрібно виключити зі стосунків, щоб щасливо жити разом.
За її словами, є цілий ряд ознак, які прогнозують стосункам втрату довіри і тепла. І саме їх варто уникати, якщо ви хочете зберегти чи утворити сім'ю, де є щире кохання, пише Сегодня.LifeStyle.
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10 речей, які руйнують стосунки
- Очікування
А разом з цим неминучі і розчарування. Проєкція, яка виникає в голові, не завжди відповідає дійсності. Тому не чекайте, що люди будуть такими, як ви собі придумали.
- Контроль
Це згубна річ, яка тягне за собою недовіру, знецінення партнера, неповагу до нього тощо. Саме контроль робить нещасними обох партнерів та заважає радіти спільним радісним моментам.
- Невпевненість і відсутність поваги до себе
Люди з низькою самооцінкою постійно вимагають доказів хорошого відношення до них. Часто вони ревниві і злі і весь час потребують сварок – таких собі гострих відчуттів, щоб почувати себе потрібними.
Іноді партнери спеціально створюють конфлікти / Фото Pinterest
- Порушення кордонів
Зокрема, моніторинг дзвінків і месенджерів нівелюють дистанцію, якої повинні обов'язково дотримуватися люди в парі. Ваш партнер не власність, у нього теж повинен бути особистий простір.
- Відмова від відповідальності
Сварка, як пошук винуватих, шкодить не тільки відносинам, а й руйнує особистість. Адже вина за все, що відбувається всередині пари, лежить на обох. До того ж, ваш партнер – це ваш вибір.
- Відсутність відвертих розмов
Особливо, про те, що неприємно, не влаштовує, засмучує тощо. На жаль, часто для таких розмов не вистачає сміливості або готовності.
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- Боязнь показати себе справжніми
Кожна людина в парі має не боятися відкрити себе партнерові, розповісти про власні страхи чи переживання. І не соромтеся показати себе і з негативної сторони.
- Бажання розчинитися в партнері
Іноді люди настільки звикають до людини, що проводять з ними весь свій вільний час. Вони хочуть постійно бути поруч та не дають партнерові вільного простору.
- Страх втратити людину, яку любиш
Це теж руйнує стосунки. Припиніть боятися, що кохана людина піде від вас, будьте щасливими в цей момент.
- Свої уявлення про стосунки і любов
Не майте лише власні уявлення і бачення на стосунки. Обов'язково питайте партнера його думки, радьтеся, що впливає на ваші стосунки добре, а що ні. Стосунки – це не ваша власна справа.