10 речей, які вбивають любов у стосунках

Стосунки завжди вимагають великої роботи у парі з партнером. Якщо цього не робити, то любов з часом "помирає". Тому психологиня Наталія Ломоносова розповіла, які речі потрібно виключити зі стосунків, щоб щасливо жити разом.

За її словами, є цілий ряд ознак, які прогнозують стосункам втрату довіри і тепла. І саме їх варто уникати, якщо ви хочете зберегти чи утворити сім'ю, де є щире кохання, пише Сегодня.LifeStyle.

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10 речей, які руйнують стосунки

Очікування

А разом з цим неминучі і розчарування. Проєкція, яка виникає в голові, не завжди відповідає дійсності. Тому не чекайте, що люди будуть такими, як ви собі придумали.

Контроль

Це згубна річ, яка тягне за собою недовіру, знецінення партнера, неповагу до нього тощо. Саме контроль робить нещасними обох партнерів та заважає радіти спільним радісним моментам.

Невпевненість і відсутність поваги до себе

Люди з низькою самооцінкою постійно вимагають доказів хорошого відношення до них. Часто вони ревниві і злі і весь час потребують сварок – таких собі гострих відчуттів, щоб почувати себе потрібними.



Іноді партнери спеціально створюють конфлікти / Фото Pinterest

Порушення кордонів

Зокрема, моніторинг дзвінків і месенджерів нівелюють дистанцію, якої повинні обов'язково дотримуватися люди в парі. Ваш партнер не власність, у нього теж повинен бути особистий простір.

Відмова від відповідальності

Сварка, як пошук винуватих, шкодить не тільки відносинам, а й руйнує особистість. Адже вина за все, що відбувається всередині пари, лежить на обох. До того ж, ваш партнер – це ваш вибір.

Відсутність відвертих розмов

Особливо, про те, що неприємно, не влаштовує, засмучує тощо. На жаль, часто для таких розмов не вистачає сміливості або готовності.

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Боязнь показати себе справжніми

Кожна людина в парі має не боятися відкрити себе партнерові, розповісти про власні страхи чи переживання. І не соромтеся показати себе і з негативної сторони.

Бажання розчинитися в партнері

Іноді люди настільки звикають до людини, що проводять з ними весь свій вільний час. Вони хочуть постійно бути поруч та не дають партнерові вільного простору.

Страх втратити людину, яку любиш

Це теж руйнує стосунки. Припиніть боятися, що кохана людина піде від вас, будьте щасливими в цей момент.

Свої уявлення про стосунки і любов

Не майте лише власні уявлення і бачення на стосунки. Обов'язково питайте партнера його думки, радьтеся, що впливає на ваші стосунки добре, а що ні. Стосунки – це не ваша власна справа.