10-річний хлопчик мріє стати тату-майстром та щодня створює неймовірні малюнки: захопливі фото

Коли ми були дітьми, більшість із нас мріяли стати лікарями, акторами, вчителями, пожежниками чи космонавтами. Однак часи змінюються, і нове покоління обирає сучасніші професії. Так, 10-річний хлопчик Томас хоче бути тату-майстром, тому впевнено йде до своєї мрії.

Мама Томаса Кеті Еклунд поділилася деякими малюнками хлопчика у фейсбуці, це вони стали дуже популярними, пише Bored Panda.

Цікаво! Хірург малює героїв мультиків на пов'язках, щоб підняти настрій маленьким пацієнтам: милі фото

Томас – наймолодший із 5 братів і сестер. До того ж, його рідний батько – музикант і барабанщик гурту Brutal Demise, а мама працює фотографом. Цікаво, що вітчим хлопчика також є талановитим художником і колись робив татуювання.

"Томас завжди мав ручку і папір в руці, він ще у два роки навчитися писати та малювати", – пояснила Кеті. Спочатку хлопчик любив малювати нерозумні обличчя та тварин, але незабаром перейшов до різних предметів. Він також розвиває смак до музики хеві-метал.



Хлопчик робить татуювання ручкою всім охочим / Фото Bored Panda

Томас почав малювати черепи та анатомічні серця та зображати персонажів, зокрема "Пеннінвайза", "Джокера" та інших героїв Marvel. Він також любить малювати обличчя і перетворювати себе на різних персонажів.

Татуювання для Томаса – це ще один спосіб зробити людей щасливими. Він отримує натхнення від своїх улюблених фільмів, книг та музики, яку слухає,

– сказала Кеті.

Жінка розповіла, що Томас малює кожен день і намагається зробити це якомога красивіше. Він це робить, коли прокинувся, коли чекає шкільного автобуса, під час дороги до школи та навіть у класі.

Цікаво, що дехто зі школярів іноді платив Томасу за його ескізи. Одного разу він повернувся додому зі школи і сказав, що хоче робити татуювання. Тому сім'я створила для нього кімнату, де є гелеві ручки та наконечники, і Томас робить "татуювання" за 50 центів.

Дивіться малюнки та роботи Томаса: фото Bored Panda