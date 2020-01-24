10 щоденних ритуалів, які допоможуть батькам зблизитися зі своєю маленькою дитиною

Щасливе життя дитини у майбутньому та її психічне здоров’я багато в чому залежить від перших 10 років виховання. Саме тому завдання батьків – дати їй любов та турботу, яка набагато важливіша та цінніша за всі матеріальні блага.

Прості, але ефективні ритуали, які зблизять вас з дитиною, можна виконати за 10 хвилин або менше, передає видання Psychology Today.

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Як показує дослідження, позитивне виховання пов'язане з адаптацією до школи, здоровим інтелектуальним та соціальним вихованням та меншою кількістю проблем із поведінкою у підлітковому віці.

Ключовим аспектом позитивного батьківства є "зв’язок" з дітьми, що досягається простими способами. Таке зближення можна підтримувати за допомогою дотиків, сміху, уваги, позитиву, обміну часом або досвідом тощо.

Ще одне дослідження з’ясувало, що якщо маленька дитина почуватиметься захищеною у сім’ї, то вона отримає стабільніші емоції та поведінку в подальшому житті. До того ж, якщо ви будете поруч із дитиною, ви теж почуватиметеся щасливими.

Кілька простих щоденних ритуалів, які допоможуть батькам зблизитися з маленькою дитиною

Сідайте на підлогу та грайте з дітьми у те, у що вони хочуть грати (будь то ляльковий будинок, Lego, риболовля, настільний теніс тощо) протягом 10 хвилин щодня. Слідкуйте за їхніми перевагами та навичками.

Почніть день позитивним. Обійміть дитину і скажіть "Я так тебе люблю" , коли він / вона щоранку йде до кухні чи одягається.

, коли він / вона щоранку йде до кухні чи одягається. Виділіть дітям 10 хвилин перед сном, щоб розповісти про злети та падіння протягом дня (допоможіть їм запам'ятати те, чим вони хочуть поділитися).

Будьте "божевільними" зі своєю дитиною (веселіться, грайте у хованки, співайте пісні, танцюйте, жартуйте, читайте вголос книгу тощо) хоча б раз на день.

(веселіться, грайте у хованки, співайте пісні, танцюйте, жартуйте, читайте вголос книгу тощо) хоча б раз на день. Виходьте з дитиною на вулицю хоча б раз на день та гуляйте протягом 10 хвилин .

. Сідайте на кожен прийом їжі та обідайте (снідайте, вечеряйте і т.д) поруч зі своєю дитиною. Вступайте в дружню розмову.

Читайте дітям книги протягом кожного дня. Нехай вони сидять на колінах або обіймають вас.

протягом кожного дня. Нехай вони сидять на колінах або обіймають вас. Давайте дитині роль, роботу чи домашню справу кожного дня (чи закинути брудні речі у кошик для білизни, чи розвантажити посудомийну машину, розкладання тарілок, витирання дзеркал тощо).

Також психологи радять застосувати правило "трьох хвилин". Воно полягає у тому, щоб завжди зустрічати дитину з непідробною радістю, наче друга, якого ви довгий час не бачили. Адже зазвичай дитині вистачає трьох хвилин, щоб розповісти все, що для неї важливо, або поділитися чимось.