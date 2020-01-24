10 щоденних ритуалів, які допоможуть батькам зблизитися зі своєю маленькою дитиною
Щасливе життя дитини у майбутньому та її психічне здоров’я багато в чому залежить від перших 10 років виховання. Саме тому завдання батьків – дати їй любов та турботу, яка набагато важливіша та цінніша за всі матеріальні блага.
Прості, але ефективні ритуали, які зблизять вас з дитиною, можна виконати за 10 хвилин або менше, передає видання Psychology Today.
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Як показує дослідження, позитивне виховання пов'язане з адаптацією до школи, здоровим інтелектуальним та соціальним вихованням та меншою кількістю проблем із поведінкою у підлітковому віці.
Ключовим аспектом позитивного батьківства є "зв’язок" з дітьми, що досягається простими способами. Таке зближення можна підтримувати за допомогою дотиків, сміху, уваги, позитиву, обміну часом або досвідом тощо.
Ще одне дослідження з’ясувало, що якщо маленька дитина почуватиметься захищеною у сім’ї, то вона отримає стабільніші емоції та поведінку в подальшому житті. До того ж, якщо ви будете поруч із дитиною, ви теж почуватиметеся щасливими.
Кілька простих щоденних ритуалів, які допоможуть батькам зблизитися з маленькою дитиною
- Сідайте на підлогу та грайте з дітьми у те, у що вони хочуть грати (будь то ляльковий будинок, Lego, риболовля, настільний теніс тощо) протягом 10 хвилин щодня. Слідкуйте за їхніми перевагами та навичками.
- Почніть день позитивним. Обійміть дитину і скажіть "Я так тебе люблю", коли він / вона щоранку йде до кухні чи одягається.
- Виділіть дітям 10 хвилин перед сном, щоб розповісти про злети та падіння протягом дня (допоможіть їм запам'ятати те, чим вони хочуть поділитися).
- Будьте "божевільними" зі своєю дитиною (веселіться, грайте у хованки, співайте пісні, танцюйте, жартуйте, читайте вголос книгу тощо) хоча б раз на день.
- Виходьте з дитиною на вулицю хоча б раз на день та гуляйте протягом 10 хвилин.
- Сідайте на кожен прийом їжі та обідайте (снідайте, вечеряйте і т.д) поруч зі своєю дитиною. Вступайте в дружню розмову.
- Читайте дітям книги протягом кожного дня. Нехай вони сидять на колінах або обіймають вас.
- Давайте дитині роль, роботу чи домашню справу кожного дня (чи закинути брудні речі у кошик для білизни, чи розвантажити посудомийну машину, розкладання тарілок, витирання дзеркал тощо).
Також психологи радять застосувати правило "трьох хвилин". Воно полягає у тому, щоб завжди зустрічати дитину з непідробною радістю, наче друга, якого ви довгий час не бачили. Адже зазвичай дитині вистачає трьох хвилин, щоб розповісти все, що для неї важливо, або поділитися чимось.