10 сучасних проблем у стосунках, з якими стикаються більшість пар

Життя в епоху інтернету і соціальних мереж не таке класне, як нам здавалося: воно ускладнюється надмірною орієнтацією на себе, навіть у стосунках. Тому це призводить до проблем у парі, які потім тяжко владнати.

Видання "Тутка" виділило 10 проблем, з якими сьогодні стикається практично кожна пара.

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Сучасні проблеми у стосунках

Проводять разом занадто багато часу

У сучасному світі партнери можуть проводити забагато часу разом та роблять кохану людину центром свого всесвіту, забуваючи про власне життя. Проте часті переписки в інтернеті чи страх залишитися покинутим створюють додаткове напруження між людьми.

Тож, якщо вас раптом почала дратувати друга половинка або вам стало з нею нудно – спробуйте відпочити одне від одного та мати трохи більше вільного простору.

Непорозуміння у листуванні

Найважливішу інформацію люди сприймають через невербальну комунікацію – інтонацію і мову тіла. Проте сьогодні ми проводимо в мережі велику кількість часу, намагаючись зрозуміти бажання іншої людини, висловлені одним словом чи смайликом.

Але через переписку не можна зрозуміти всього – вам допоможе лише телефонна розмова або спілкування віч-на-віч.

Втручання родичів

Невміння приймати рішення самостійно змушує молодь шукати поради в родичів. Так, часто старше покоління стає впливовою частиною життя пари. Проте важливо пам’ятати, що батьки ніколи не знатимуть наших обранців краще за нас. Тому приймайте дорослі рішення.

Занадто публічне життя у соцмережах

Користувачі соцмереж часто перебільшують своє реальне життя і прикрашають його. Але це впливає на них самих – стосунки здаються їм не справжніми.

До того ж, всі публікують пости про щасливі стосунки, не говорячи про проблеми в парі. Ніхто ж не знає, що ховається за любовними історіями інших.

Звичка вдавати не те, що є насправді

Ми боїмося, що партнер завдасть болю в стосунках. Тож не висловлюємо своїх справжніх відчуттів, "носимо маски", закриваємось в собі, але наші кохані не розуміють, що ми хвилюємось за них.

Тому вони можуть лиш віддалятися від нас. Краще називайте речі своїми іменами і говоріть відверто про проблеми.

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Не вистачає хоробрості вирішити конфлікт

Сучасні пари багато інформації передають через повідомлення, і замовчують насправді важливі речі. Так, вони часто віддаляються від партнера, бо не хочуть починати серйозну розмову, що може призвести до закінчення стосунків.

Соцмережі породжують ревнивість

Сьогодні зраджувати стало легше: якщо ваш кохана людина "лайкнула" світлину когось іншого, то вас це може образити. Таким чином в парі процвітає ревнивість і страх бути зрадженим. Краще не відстежуйте соціальну активність своїх коханих в соцмережах.

Розмови про колишніх партнерів

Не кожен хоче постійно вислуховувати від свого партнера про колишніх, бо є ризик наслідувати образ попередніх стосунків. Тому припиніть порівнювати і згадувати минуле, живіть новим життям з новим коханням.

Викривлене зображення любові

Соціальні мережі спотворюють і перебільшують відчуття любові: на нас тиснуть та нав’язують стандарти краси. Люди хочуть почати стосунки тоді, коли дійдуть нарешті до бажаного ідеалу.

Постійне прагнення до яскравих відчуттів

Фільми і поп-культура вселили нам думку, що кохання – це постійна ейфорія та вічне задоволення. Так, на початку стосунків притаманні такі відчуття, але далі починається спокій. Проте сучасні пари, навпаки, розчаровуються у стосунках, коли проминає те перше захоплення.