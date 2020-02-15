10 веселих справ для сім'ї, які варто встигнути зробити до кінця зими

Зима майже закінчилася, але це геть не привід сумувати. Бо цей час можна провести з сім'єю та використати на повну. А попереду нас чекатиме не менш цікава весна. Тому ми зібрали для вас найвеселіші та найкрутіші ідеї, як провести останні зимові дні. Долучайтеся!

10 цікавих справ для сім'ї взимку

Зазначимо, що експерти рекомендують надавати перевагу активним видам відпочинку. Вони запевняють, що протягом всього лиш однієї години прогулянки на свіжому повітрі організм відпочиває та розслабляється більше, ніж за цілий день "відпочинку" на дивані.

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Загорнутися в ковдри та посидіти надворі

Візьміть з собою надувний матрац та теплу ковдру чи плед, заваріть теплого какао або чаю та проведіть час на вулиці. Адже зима скоро закінчиться і цей відпочинок буде зовсім не таким. Якщо на вулиці є сніг, то пограйте в сніжки або зліпіть сніговика.

Записати цікаві сімейні історії

Пригадайте одну чи кілька найнезбутніших історій, які сталися з вами за цю зиму. Візьміть телефон або камеру та запишіть розповідь кожного члена сім'ї. Через якийсь час ви можете передивлятися ці відео чи аудіо та згадувати ті чудові часи.

Провести день без ґаджетів

Вам набридло, що ваші діти "сидять" у планшеті чи телефоні більше часу, ніж проводять його з вами? Спробуйте відключити мережу інтернет або просто відкласти телефони та провести один день з малечею без зв'язку, просто спілкуючись та граючись в ігри.

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Їсти весь день лише здорову їжу

Покажіть дітям хороший приклад та проведіть експеримент: один день здорової їжі. Виберіть їх улюблені овочі та фрукти, аби все пройшло легко. Або знайдіть якийсь цікавий корисний рецепт та приготуйте разом з дітьми.

Відвідати майстер-клас

Майстер-класи – це один з чудових варіантів сімейного дозвілля взимку. Зараз пропонують чимало цікавих дитячих заходів на різний смак: акварельний живопис, гончарна майстерність, різноманітні кулінарні майстер-класи.

Тож швидше оберіть те, що подобається дитині, запишіться на певний день і годину й влаштуйте дітям нове захоплення. До того ж, на таких заходах можна знайти нових друзів та зануритися в творчу атмосферу.

Потанцювати від душі

Напевно, не можна придумати кращого способу відігнати поганий настрій чи оживити якусь справу, як потанцювати. Адже, дійсно, танці виділяють хороші ендорфіни і ефективно спалюють калорії. Але ще важливіше робити це весело. Вмикайте бадьору музику, співайте та веселіться всією сім'єю.

Пограти в улюблені ігри чи скласти пазли

Напевно у кожної дітини є улюблені ігри: "Поле чудес", "Монополія", "Вгадай мелодію", "Міста" тощо. Пограйте всією сім'єю – це весело і пізнавально. Або купіть великий пазл з нескладним кадром з мультику чи картинкою з новорічним сюжетом. Виберіть час, щоб всім разом його зібрати і весело проведіть вечір.

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Влаштувати домашній концерт чи ляльковий театр

Придумайте сценарій, підберіть дітлахам костюми, заохочувальні призи та демонструйте один одному свої таланти і вміння. Чим більше учасників, тим цікавіше, тому концерт можна влаштувати, запросивши друзів з дітьми. І не забудьте зняти дію на відеокамеру.

Або ж за допомогою іграшок і нескладних реквізитів влаштуйте справжій дитячий спектакль. Найцікавіше, якщо є ляльки-рукавички або фігурки на пальці. Їх можна заздалегідь пошити або змайструвати з пластиліну. Чи придумайте виставу з тіней – це теж дуже цікаво і завжди весело.

Поїхати в аквапарк

Якщо ви з малечею скучили за теплим сонечком та морем чи річкою, можна влаштувати для всієї сім’ї такий відпочинок посеред зими. Адже в багатьох містах є можливість відвідати критий аквапарк, де є різноманітні екстремальні гірки та теплі басейни. Такий відпочинок забезпечить незабутні емоції для всієї сім'ї.

У саду чи лісі запалити багаття

Відпочиньте біля багаття, розмовляючи або наспівуючи пісні. Або, якщо люблять члени сім'ї, можете розповісти один одному страшні історії чи поділитися своїми секретами.

Окрім того, буде чудово зробити на вогнищі шашлики, сосиски або печену картоплю Якщо любите десерти – то можна посмажити зефір. Це дуже смачно та весело!