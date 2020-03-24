10 запитань до дитини, які допоможуть розвинути позитивне мислення та поведінку

Батьки можуть допомогти своїй малечі покращити її мислення та ставлення до всього навколишнього світу. Саме це показує, як ваша дитина сприймає світ. Один зі способів заохотити дитину розвивати позитивні мислення – це чесно поговорити з нею, щоб пояснити цінність жити позитивно й зробити все можливе в тому, що вона вже має.

До того ж, таке спілкування допоможе вам покращити стосунки з вашою дитиною, навчившись краще розуміти її, пише видання LifeHack.

Цікаво! Цікаві поради від психолога, які допоможуть пережити карантин з дітьми

Запитання до дитини, які розвивають позитивне мислення

Які 5 слів найкраще тебе описують?

Діти знають себе і мають уявлення про те, що інші думають про них. А це запитання дасть дитині хорошу відправну точку, яка є важливою для формування правильного уявлення про себе та здорової самооцінки.

Що ти полюбляєш робити такого, що робить тебе щасливим?

Деякі діти скажуть, що комп’ютерні/віртуальні ігри. Це нормально. Адже суть цього запитання – спрямувати увагу дитини на речі, які роблять її щасливими, і відкрити очі на те, що вона може збільшити час на активності, які приносять насолоду.

Це, ймовірно, навчить дитину займатись тим, що вона любить, у майбутньому.

Чого ти можеш навчити інших?

Сенс питання полягає в тому, щоб навчити дитину, що життя стосується не лише її одної, а всіх і того, що ми можемо зробити, щоб допомогти одне одному.

Питання може допомогти дитині почуватися цінною і сповненою сил, покаже їй, що вона особлива і має що запропонувати іншим. Натомість це сформує відчуття впевненості в собі й заохотить до навчання.



Навчайте дитину допомагати іншим / Фото Unsplash

Що найгірше/найкраще трапилось з тобою?

Життя поєднує в собі добрий та поганий досвід. І дитина повинна розуміти це з раннього віку, щоб психологічно підготуватися до життя.

До того ж, це питання допоможе дитині зрозуміти з її власного досвіду, що погані речі не тривають вічно. Як кажуть у народі, сонце завжди виходить після шторму.

Чого ти навчився з найкращого/найгіршого випадку, що трапився з тобою?

Досвід – це найкращий вчитель. Тож, важливо, щоб діти робили висновки з власного досвіду, а також ситуацій, які трапляються з їхніми батьками, і вчилися з цього.

Коли дитина вчиться з власного досвіду, малоймовірно, що вона повторить ті ж помилки в майбутньому.

До теми! Як убезпечити сім’ю та чи можна гуляти з дітьми: відповіді на питання батьків про коронавірус

Як ти думаєш, яким буде твоє майбутнє?

Це питання спрямовує дітей подумати про майбутнє й планувати його. А також допомагає дитині замислитись, ким вона хоче бути, коли виросте і як це – бути дорослішою.

Ви помітите, що дитина прагне побачити, як ви можете допомогти їй реалізувати мрію.

За що ти найбільше вдячний?

Це питання заохочує дітей оцінити чудові життєві моменти і поглянути на світлий бік життя. Суть у тому, щоб навчити дитину дивитись на речі в перспективі, оглядатись навколо й цінувати те, що є у житті, незважаючи на масштаби: родина, друзі, хороша школа і навіть їжа.

Це може допомогти вашій дитині покращити загальне відчуття щастя, оскільки є міцний зв’язок між вдячністю і щастям.



Мама з дитиною має міцний емоційний зв'язок / Фото Unsplash

Як ти вважаєш, як люди почуваються, коли…?

Дітям час від часу варто фокусуватись на їхніх власних почуттях, зневажаючи на почуття інших. Ставити себе на місце інших – важливо для побудови міцних стосунків і вирішення конфліктів.

Також потрібно навчити дитину враховувати почуття інших людей і виявляти емпатію. Щоб розвинути співпереживання в дитини, запитайте її, як хтось інший почувається у різних ситуаціях. До прикладу, коли його ображають словами, штовхають тощо.

Як думаєш, хто з твоїх друзів мені подобаються найбільше?

Оточення має великий вплив на ваше мислення і поведінку. Якщо поруч із вами завжди негативні люди, ваша поведінка почне видозмінюватись до негативної. Якщо поруч – позитивні люди, ваше мислення змінюватиметься на краще. Це запитання допоможе зрозуміти, хто і як із друзів вашої дитини на неї впливає.

Важливо! 10 правил батьків, які хочуть виховати успішних дітей

Як ти сьогодні можеш комусь допомогти?

У житті є багато хвороб, бідності, ігнорування та емоційних страждань. Тому підтримувати одне одного – дуже важливо.

Тому регулярно ставте дитині це запитання, щоб розвинути в ній великодушність і доброту в щоденному житті.