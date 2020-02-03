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10 золотих правил у вихованні дітей, які повинні дотримуватися всі батьки

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Виховання дітей / Фото Кароліни Гернандез на Unsplash

Діти наповнюють життя змістом, дарують щастя та посмішки. Проте виховання малечі – це також дуже відповідальна і важлива робота. Адже саме мама і тато формують майбутню особистість і від них залежить, наскільки щасливим виросте їх малюк.

Видання Cluber опублікувало базові принципи, яких повинні дотримуватися всі дорослі, аби виховати щасливих і добрих дітей.

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Безперечно, багато пунктів ви будете вважати дуже корисними. Тож спробуйте слідувати кожному з правил хоча б якийсь проміжок часу і ви будете приємно здивовані, як зміниться ваша малеча.

10 "золотих" правил у вихованні дітей

  • Завжди вибачайтеся перед дітьми, якщо ви винні.
  • Ніколи не думайте, що ви розумніші за дитину тільки з тієї простої причини, що ви старші.
  • Не забувайте дякувати дітям кожного разу, коли вони роблять щось хороше для вас або інших людей.
  • Завжди зізнавайтесь у своїх помилках, і робіть це відкрито та щиро.
  • Слухайте своїх дітей дуже уважно, як би не втомилися після робочого дня. Ніколи не нехтуйте і не відштовхуйте їх.
  • Переконайтеся, що встановили розумні межі прийнятної поведінки.
  • Будьте прикладом для свого малюка – у всьому.
  • Вчіть їх терпіння, доброти та любові.
  • Пояснюйте дітям, що всі дії та вчинки мають наслідки, хороші чи погані.
  • Насолоджуйтеся вихованням і турботою про дітей. Кожен день і кожну хвилину.

Цей список – всього лише нагадування про те, яку відповідальну і важливу роботу виконують батьки, виховуючи дітей. І, якщо ви дієте якось інакше, це зовсім не свідчить про те, що ви є поганими батьками. Сподіваємося, ви просто почерпнете зі списку багато корисного.

Автор: Марія Бондар
Теги: Новини України Діти Психологія Сімʼя Батьки і діти Виховання Діти і неповнолітні
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