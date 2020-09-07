У США школяр сів за кермо автомобіля, не маючи водійських прав. Однак за це він не отримав покарання, адже так 11-річний Пі Джей рятував свою бабусю. Кадри миттєво розлетілись мережею, а хлопчик став місцевою знаменитістю.

Незвична подія сталась в американському місті Індіанаполіс, передає The Daily Mail. 11-річний школяр вирушив на прогулянку зі своєю бабусею. Раптово пенсіонерці стало погано: її руки тремтіли, а в голові паморочилось. Пі Джей Брюер-Лай вирішив швидко діяти, щоб врятувати родичку.

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На велосипеді він помчав кілька кілометрів до будинку бабусі. Нікого з дорослих вдома не було, тому Пі Джей, довго не думаючи, сів за кермо автомобіля та примчав за бабусею. За словами пенсіонерки, вона була здивована, коли, сидячи на автобусній зупинці, побачила свій Mercedes-Benz. За кермом Пі Джей зберігав спокій та за кілька хвилин привіз бабусю додому, куди викликав медиків.



11-річний хлопчик сів за кермо, щоб врятувати бабусю / Фото 11 Alive

Пенсіонерка розповіла, що Пі Джей навчився кермувати з дідусем. Чоловік неодноразово показував школяру, як працює машина та давав йому їздити на своєму подвір'ї. Саме тому хлопчик не нервував, коли йому довелось сісти в авто в час стресової ситуації.

Та за таке порушення школяра вирішили не карати. У мережі американці підтримали Пі Джея та назвали його героєм.

Він особливий хлопчик! У нього скромні вчинки. І він нічого не просить натомість, – зазначила бабуся Пі Джея.



Хлопчик врятував бабусю, сівши за кермо автомобіля / Фото 11 Alive