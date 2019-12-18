11 ознак, що хлопець хоче з вами серйозних стосунків

За поведінкою хлопця можна зрозуміти, що він насправді думає і хоче. За словами психологів, є моменти, за допомогою яких можна зрозуміти, що ваш коханий готовий до серйозних стосунків чи навіть хоче стати вашим супутником у житті.

Нижче наведені поширені ознаки, які показують, що хлопець серйозно до вас ставиться, передає видання Anewmode.

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Він відкритий

Дуже важливими є моменти, коли хлопець з вами чесний. Він постійно при вас вільно висловлюється, розповідає про майбутнє і розповідає, скільки ви для нього означаєте.

Якщо ж хлопець не розмовляє з вами відкрито, то це ознака того, що він, швидше за все, не ставиться до вас серйозно.

Він захоплюється вами

Хлопець, якому ви подобаєтеся, може сидіти годинами, розмовляючи з вами. Він хоче знати про дівчину все, тому задає тонну питань. Більше того, він слухає і уважно запам'ятовує всі подробиці. Такий хлопець по-справжньому цікавиться вами і хоче дізнатися про вас все.



Хлопцеві добре з дівчиною / Фото Tochka.net

Він дотримується своїх обіцянок

Якщо хлопець пообіцяв відвести вас на вечірку в п’ятницю ввечері, то він зробить це навіть після тяжкого дня на роботі. Тому що чоловік, який хоче бути у серйозних стосунках з вами, не дає порожніх обіцянок. Він не хоче вас розчаровувати.

Він ставиться до тебе пріоритетно

Дівчина часто стає на перше місце у будь-яких справах хлопця. Але пам’ятайте, що ви не завжди зможете бути першою, інколи йому потрібно зробити дійсно важливі речі. Проте навіть коли це станеться, він обов'язково дасть вам знати, що ви для нього важливі.

Коли дівчина є пріоритетом – це не означає, що хлопець відмовитися від усього іншого, що відбувається в його житті, щоб провести весь час з нею. Бути в пріоритеті означає, що ти маєш для нього велике значення.

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Він діє

Легко сказати, що тобі хтось подобається, а показувати це через дії – це вже інша історія. Дії чоловіка покажуть тобі, чи ти йому важлива.

Коли чоловік серйозно ставиться до вас – це видно в усьому: в тому, як він дивиться на вас і як ставиться до вас, у речах, які він робить тощо. Він видалить свій акаунт з сайтів знайомств, бо хоче бути лише ваш. Він своїми діями доведе, що ви є головною жінкою в його житті.

Він враховує ваші думки

Коли у хлопця виникають певні проблеми, то він прислухається до ваших порад. Коли він запитує вашої думки, він слухає її і враховує те, що ви думаєте, і як ви себе почуваєте. Хлопець, який хоче серйозних стосунків, справді поважає те, що ви говорите.

Ви знайомі з його друзями та родиною

Про серйозні стосунки говорить і те, що хлопець познайомив вас з його батьками, друзями та родиною, чи навіть проводите з ними час. Хлопець, який мріє стати вашим чоловіком, приведе вас у свій світ і переконається, що ви познайомитеся з всіма, хто для нього важливий.



Важливо, якщо хлопець знайомить дівчину з батьками / Фото hipwee

Він дбає про те, що думають про нього твої близькі

Коли чоловік хоче серйозних стосунків з дівчиною, він поважатиме її родину. Він захоче сподобатися вашим друзям та родині. Звичайно, він може нервувати, перш ніж зустрітися з ними, але точно захоче справити на них приємне перше враження.

Він відкрито розмовляє про майбутнє

Якщо хлопець розповідає вам про майбутнє та про все, що ви могли б зробити разом, то його майбутнє точно включає вас. І він хоче, аби ви це знали.

Він не лише створює нереалістичні плани, як, наприклад, пропонує покинути роботу і разом подорожувати світом, він говорить конкретно, що хоче з’їхатися з вами тощо. Хлопець хоче з вами серйозних стосунків, якщо він має з вами чіткі цілі та терміни.

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Ваше щастя – це його щастя

Ознака, яка доводить, що хлопець хоче бути з вами надовго, – це коли він робить все, що може, аби зробити тебе щасливою. Адже ваше щастя зробить і його щасливим. Такий хлопець звертає увагу на ваші побажання та потреби і докладе зусиль, щоб дати вам це. Чоловіки тримають це в секреті, але все, що робить їх щасливими у стосунках – це щасливі жінки.

Він любить проводити час з вами

Це головна ознака того, що хлопець, який вам подобається, хоче бути з вами. Якщо він хоче і любить проводити з вами години чи навіть дні разом, показує, що ви дійсно йому не байдужі. Якщо йому добре з вами – то він зробить все, аби ви були поруч.