11-річний хлопчик відкрив магазин для малозабезпечених родин

11-річний Обочо Пітерс із Брукліна відкрив благодійний магазин для малозабезпечених родин, які мають малюків, та продає використаний, але охайний дитячий одяг.

За його словами, хлопчик мріє, щоб нужденні родини могли витрачати менше грошей на одяг і більше на освіту своїх дітей, передає видання USA.one.

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"Я хочу допомогти людям, щоб вони могли заощадити гроші на одязі і створити грошовий запас для накопичення коштів на коледж своїм дітям", — пояснив Обочо Пітерс. Тому цю мрію він здійснив у свій 11-й день народження.

Мати Обочо захоплюється від підприємницького духу свого сина. Вона розповіла, що ідея благодійного магазину народилася близько двох років тому, коли Обочо після перегляду блокбастера "Месники: Війна Нескінченності" захотів більше іграшок, ніж його мати могла собі дозволити..

Тоді 9-річний хлопчик розробив план. "Він сказав мені, що хоче продати весь одяг, який йому більше не підходить, тому йому не знадобляться гроші", — сказала мама Обочо.

З цим його привітав і президент Боро Ерік Адамс. "Я так пишаюся тобою. Я вірю, що це лише початок. Люди у всьому світі побачать це", – сказав Ерік Адамс на церемонії розрізання стрічки.

Obocho Peters just turned 11 today, but he’s already making a difference in his community.



I was so proud to join him, his family, and supporters to cut the ribbon on his new thrift store in @BklynCommons, which sells children’s clothing and shoes to low-income parents. pic.twitter.com/yIt2eegC44 — Eric Adams (@BPEricAdams) 28 грудня 2019 р.

У хлопчика є ще мрії та цілі. Він хоче поширити свою ідею благодійного магазину по всьому світу і організувати безкоштовні курси фінансової грамотності для жителів свого співтовариства.