11 якостей, за якими жінки шукають майбутнього чоловіка

Безперечно ніхто не є ідеальним – всі ми маємо хороші та погані якості. Але, коли мова йде про вибір партнерів для шлюбу, то ми шукаємо найкращі якості. Як і чоловіки, жінки теж звертають уваги на певні ознаки, обираючи майбутнього чоловіка. Це допомагає зрозуміти, чи підходить їм партнер, за якого вони хочуть вийти заміж.

Якості представника протилежної статі, на які жінки дивляться перш ніж вибирати майбутнього чоловіка, опублікувало видання Boldsky.

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Чесність

Саме ця якість є основою всіх відносин, тому дуже важливо у парі залишатися вірним своєму партнеру. Тож, обираючи свого майбутнього чоловіка, жінки шукають відкритого і чесного партнера, якому вона могла б довіряти і покладатися на нього.

Виконання обіцянок

Жінки не люблять чоловіків, які не виконують свої обіцянки, особливо перед одруженням. Зауважимо, що це стосується не тільки стосунків, а й кар’єри та сімейних обов'язків.

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Турботливість

Всім подобається відчувати себе коханим, незалежно від їх статі, і тому всі жінки шукають чоловіків, які можуть прийняти їх вади і будуть продовжувати любити.

Жінки потребують не того кохання, яке характеризується фізичною любов’ю та компліментами щодня, а того кохання, коли чоловіки виявляють турботу та повагу до коханої. Це змушує жінок пишатися своїм вибором.



Жінки люблять турботливих чоловіків / Фото Yandex

Фінансова стабільність

Більшість чоловіків запитують: "Чому жінки шукають багатих чоловіків?" Але відповідь на це питання така – жінки шукають чоловіків, які можуть задовольнити фінансові потреби сім'ї.

Якщо пара щоразу переживає фінансову кризу і не має стабільного доходу, то це, безумовно, похитне коріння стосунків у перспективі. Адже жінки вважають за краще залишатися фінансово захищеними у подружньому житті.

Амбітність

Жінки люблять своїх партнерів, які мають фіксовану мету і не «блукають». Тобто прекрасна стать не любить чоловіків, які лінуються. Натомість їм подобаються чоловіки, які мають мотивацію і чітко йдуть до своєї мрії.

Навіть жінки, які є домогосподарками, хочуть, щоб їхні чоловіки досягли кар'єрних цілей.

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Впевненість

Жінкам подобаються впевнені у собі чоловіки, які знають, чого вони хочуть від свого життя. Також жінки хочуть, щоб їхні партнери часом давали найкращі та розумні поради.

Розуміння

Оскільки жінки залишають будинок батьків, щоб жити з чоловіками після одруження, вони хочуть, щоб їхні майбутні партнери були розуміючими та співчутливими.

Жінка неодмінно ігноруватиме чоловіка, який не хоче змінювати свої шкідливі звички чи не готовий йти на компроміс.



Жінкам подобається, коли чоловік йде на компроміс / Фото MedicForum

Заохочення

Жінки люблять чоловіків, які заохочують і підтримують їх у важливих рішеннях. Вони віддають перевагу чоловікам, які бачать в них найкраще і які допомагають їм досягти кар’єрних цілей.

Гумор

Без гумору життя може бути нудним. Жінки люблять чоловіків, які можуть змусити їх сміятися.

Це не означає, що чоловіки повинні постійно виступати в ролі жартівника, але мить, коли чоловік змушує кохану посміхатися навіть у похмурій ситуації, безумовно завоює жіноче серце.

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Сімейна орієнтованість

Жінка завжди хоче, щоб чоловік піклувався про свою сім'ю і ставився до її батьків, як до своїх. Вона ніколи не вийде заміж за чоловіка, який, можливо, буде зневажати її родину.

Також жінка хоче, щоб її чоловік задовольняв усі потреби сім'ї та доглядав за рідними у важкі часи.

Сексуальна задоволеність

Як і чоловіки, жінки також люблять хороший секс, тому фізичне задоволення для них теж важливо. Особливо, якщо мова йде про шлюб. Статевий акт може відштовхнути жінок, або навпаки – змусити кохану почуватися емоційно комфортно.

Ми забули додати до списку компліменти, але всі знають, що жінки це люблять.