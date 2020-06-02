13-річна Мікаїла Ульмер із США заснувала компанію Me & The Bees Lemonade, яка виробляє смачні лимонади, що продаються у понад 500 магазинах по всій Америці.

Цікаво, що свій бізнес Мікаїла поєднує з навчанням. Так, одного дня вона може сидіти за партою, а наступного – виступати на конференції з підприємництва, пише BBC.

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Іноді їй доводиться навіть пропускати заняття, щоб провести співбесіду або поїхати на телевізійне шоу, або ж пропустити виступ у шоу чи презентацію, бо вона має великий проєкт чи контрольну роботу у школі.

У 2018 році Мікаїла продавала близько 360 тисяч пляшок лимонаду на рік, зокрема у такій популярній мережі супермаркетів у США як Whole Foods Market. Така успішна справа і зробила її однією з наймолодших власниць бізнесу в Америці.



І хоча Мікаїла вже підліток, вона фактично керує своїм бізнесом в Остіні, відколи їй виповнилося чотири роки. Так, у в 2009 році з постійною допомогою своїх батьків, дівчина вперше почала продавати свій лимонад. Тоді вона поставила перед батьківським будинком стіл і почала продавати лимонад, зроблений за рецептом її прабабці з 1940-х років.

Але малечу часто жалили бджоли, коли вона браал мед для лимонаду, тому Мікаїла почала більше вивчати цю тему. А згодом віддала частину своїх зароблених грошей організаціям, що захищають медоносних бджіл.



Через якийсь час Мікаїла почала постачати лимонад до місцевої піцерії, і відтоді її бізнес почав рости.

Але мати Мікаїли Д'Андра та батько Тео також активно займаються бізнесом, то хто ж ним насправді керує? "Спочатку я все робила сама, готувала лимонад за своїм столом, але потім мої батьки зробили кілька гарних етикеток для пляшечок", – говорить Мікаїла.

І коли бізнес почав рости, дівчинці довелось визнати, що вона не може впоратися зі всім самотужки. Відтоді батьки почали їй допомагати. За словами Мікаїли, головне – це командна робота.

Цікаво, що великий "скачок" у бізнесі стався у 2015 році, коли Мікаїлі було дев'ять. На початку року вона виграла контракт на постачання лимонаду до мережі супермаркетів Whole Foods Market.

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"У неї був унікальний продукт, який чудово смакував, а також сильна, наполеглива засновниця та соціальна місія. Нас вразила Мікаїла як молодий підприємець", – розповіла представниця супермаркету Дженна Гелганд.

Того ж року Мікаїлу побачили телеглядачі по всій Америці, коли вона з'явилася у реаліті-шоу про підприємців. Її звернення до потенційних інвесторів було досить успішним і переконало одного з них – голову фірми з виробництва одягу FUBU Деймонда Джона – інвестувати у її бізнес 60 тисяч доларів.

Зазначимо, що її успіхи також оцінив колишній президент США Барак Обама. У 2015 році він запросив її до Білого дому, а через рік представив її на жіночому саміті.



Мікаїла Ульмер з Бараком Обамою / Фото Getty Images

Мікаїла каже, що зараз хоче почати новий бізнес, однак також не забуває і про школу. "Я хочу започаткувати нові компанії, бо іноді з однією компанією я починаю нудитись. І мені подобається вигадувати нові назви та логотипи", – каже вона.