13-річний хлопчик відкрив власну компанію і створює краватки для бездомних тварин: милі фото
13-річний американець Даріус Браун створив власну компанію Beaux & Paws, яка виготовляє краватки-метелики для бездомних тварин. Хлопчик відвідує притулки в різних штатах і роздає тваринам власні вироби безкоштовно.
Наразі він збирає кошти, аби розширити виробництв та відвідувати ще більше притулків для собак у США, пише видання Today.
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Як у хлопчика виникла така ідея
Хлопчика Даріуса вразила історія сотень тварин, які опинилися в притулках після потужних ураганів, які сталися у вересні 2017 року.
Зазначимо, що собак і котиків було так багато, що вони підлягали евтаназії (примусове припинення життя тварин у безболісній формі, – ред), якщо за певний період їх ніхто не забере додому.
"Це допомагає собаці виглядати помітно, дуже привабливо і це допомагає їм знайти люблячий будинок. Я люблю всіх собак і котів", – зізнався Даріус.
Тоді Браун почав дарувати тваринам у притулках краватки-метелики власного виробництва. Він навіть намагався зробити їх милішими та красивішими, аби вони швидше знайшли господарів.
Відкриття власної компанії
Дарііус почав моделювати краватки і носити їх до притулків щодня. Люди побачили це і зупиняли його на вулиці, аби запитати, де вони можуть придбати такі ж. Тому хлопчик запустив власну компанії Beaux & Paws, щоб виготовляти бантики для людей та їх домашніх тварин.
Згодом про такі дії хлопчика почали писати ЗМІ, а громадяни США надсилали Даріусу вишукані тканини, аби метелики були ще більш елегантними та стильними.
Зараз хлопчик активно веде сторінки в соцмережах, де розповідає про свою діяльність. Його сторінка в Instagram має більше 45 тисяч підписників.
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