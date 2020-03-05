14 міфів про розлучення, які не дозволяють вам рухатися далі

Існує багато поширеної дезінформації і поганих порад щодо розлучення. Тому ми зібрали кілька найбільш помилкових тлумачень про розірвання шлюбу, які притаманні як жінкам, так і чоловікам. Позбавтесь цих міфів, і ви перестанете вважати себе жертвою та зможете рухатися далі.

Багато людей страждають, продовжуючи вірити "порадам" з розлучення, які впливають на їх життя, пише Yourtango.

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14 міфів про розлучення, які не дозволяють рухатися далі

Усі розлучення однакові

Повірте, всі розлучення різні і вони залежать від багатьох факторів. Ваш шлюб точно не був подібним до іншого подружжя (навіть якщо це ваші друзі чи рідні), оскільки ви та ваш вже колишній партнер – дві унікальні особистості. Ваш розлучення буде таким же унікальним, як і ви.

Парі потрібен рік, щоб пережити розлучення

Це помилкове твердження. За словами тренера з розлучень, кожне подружжя відрізняється один від одного і воно вимагає різної кількості часу, щоб відновитись після розлучення.

Деяким людям, які роками були в шлюбі, досить легко відновитися за кілька тижнів чи місяців, а інші можуть роками страждати і відчувати себе розбитими. Це залежить від того, скільки зусиль ви готові вкласти у себе та продовжувати своє життя.



Після розлучення кожен може відчувати різні емоції / Фото Medium

Усі, хто переживає розлучення, мають однакові емоції в такому ж порядку

Так, є схожість між емоціями, які люди відчувають, коли стикаються з відновленням після розлучень, але кожен переживає їх у різному порядку, різній інтенсивності та різній тривалості.

Члени вашої родини завжди переживатимуть з вами розлучення

Це не зовсім брехня, тому що ви справді можете розраховувати на свою сім'ю, проте більшість членів родини просто не знає, як допомогти вам з розлученням. Вам все одно доведеться самим це пережити, бо сім'я не зможе давати саме ту допомогу, яка потрібна.

Потрібно жаліти себе

Нормально почувати себе погано, коли ви переживаєте розлучення. Адже надії, мрії та сподівання, які ви мали, коли ви одружилися, не справдилися. Більшість людей відчувають горе, коли закінчується їх шлюб.

Добре, щоб ви відчували якийсь смуток за собою, однак якщо це єдине почуття у вас, то, можливо, вам потрібно звернутися до когось і отримати більше підтримки, щоб "вилікуватися".

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Ви повинні відчувати гнів на свого колишнього партнера

Більшість людей в якийсь момент під час розлучення відчувають гнів на свого колишнього, але це не обов'язково варто робити.

Є люди, які розлучаються і насправді продовжують чудово спілкуватися один з одним, і інколи ще краще, ніж у шлюбі.

Кожен має депресію, коли розлучається

Більшість людей відчувають смуток, коли вирішують розлучитися, але смуток не є синонімом до слова "депресія". Це різні стани і не всі переживають кінець шлюбу однаково.

Люди, які були одружені недовго, легше переживають розлучення, ніж ті, хто прожив разом багато років

Насправді не існує правил щодо того, скільки часу вам потрібно, аби пережити розлучення.

"Одна жінка, чоловік якої захотів розлучитися після дев'яти місяців шлюбу, була спустошена і їй знадобилося близько року, щоб пережити горе. Натомість є люди, які одружилися 10+ років тому, але закінчили шлюб розлученням і були обоє задоволені", – сказав експерт.



Деякі пари добровільно йдуть на розлучення / Фото Politeka

Всі приймають антидепресанти, коли розлучаються

Це схоже до того, коли ми були підлітками і казали батькам, що інші так роблять, тому нам це теж потрібно робити. Але це неправильно, кожен індивідуальний. Не всім потрібні антидепресанти, коли вони розлучаються.

Ваш колишній – єдина причина, чому ваш шлюб не вдався

Навіть якщо ваш колишній поводився себе так, що це посприяло розлученню, ви все-таки теж відігравали якусь роль у невдачі шлюбу.

Ви маєте сумувати, коли розлучаєтеся

Вам може бути сумно, ви можете відчути полегшення, ви можете злитися або ви можете відчути якусь іншу емоцію під час розлучення. Не існує жодного правила, яке говорить про єдину емоцію, яку ви повинні відчувати під час розлучення, зокрема сум.

Ви повинні одразу почати ходити на побачення

Не всі почуваються готовими до побачення після розлучення. Немає причин, які свідчать, що одразу потрібно починати ходити на побачення. Знайдіть свій час, коли будете готові це зробити.

Чим швидше ви вступите в інші стосунки, тим швидше переможете розлучення

Це працює для кількох людей, але для більшості – потрібно мати трохи більше часу, щоб знову познайомитися з кимось і перейти до нових відносин.

Розлучення означає, що ти невдаха

Розлучення означає лише, що ваш шлюб не склався. Це не обов'язково повинно означати щось про вас, як про людину.