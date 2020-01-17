15 чарівних коміксів про те, як чудово жити разом з коханою людиною

Ілюстраторка Катана Четвид зображує в коміксах звичайні будні, проведені зі своїм хлопцем. Ця парочка щиро намагається вести себе по-дорослому, але вони все одно залишаються дітьми, адже їм так добре разом.

Ми зібрали наймиліші комікси Катани, дивлячись на які хочеться посміхатися і сильно обійняти своїх коханих. Всі світлини вона опублікувала у своєму інстаграмі.

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Ці ілюстрації показують, якими є стосунки закоханих, коли вони наодинці. Так, це чарівно, але часом буває кумедно та незрозуміло.