15 хвилин на день наодинці з дитиною: інструкція від мами, як зробити життя спокійнішим

Одна мама, яка доглядає за дітьми вдома, нещодавно поділилася цікавим дослідом та дала пораду, як залишатися в здоровому глузді, не припиняючи виконувати свої хатні обов'язки.

Короткою інструкцією, як провести день з дітьми, поділилася мама Анна у фецсбуці у групі під назвою "Мама, яка організовує, прибирає, готує та спілкується", пише видання Mirror.

Цікаво! Як налаштувати дитину на успіх у житті: поради для батьків

Анна розповіла, яким важким було її повсякденне життя, коли одній з її дитей було близько року, а іншій – близько трьох років. "Я була фізично, розумово та емоційно виснажена", – згадує вона.

Жінка намагалася полегшити собі життя, тому відводила для хатніх справ певні дні тижня, а в інші – займалась тільки дітьми, але це не допомогло. "Я так відчайдушно хотіла відчуття рівноваги в моєму житті. Щоб досягти цього, ваші дні повинні бути збалансовані з самою собою, з дітьми і з будинком", – додала Анна.

Інструкція від мами, як зробити життя спокійнішим

Анна поетапно розробила правила, які дали їй "простір для дихання протягом дня".

Найголовніше – це проводити віч-на-віч з кожною дитиною від 15 до 20 хвилин на день. Головне – не кількість хвилин разом, а те, яким чином ви їх проведете. Необхідно відключити всі фактори, що можуть вас відволікати, наприклад телефон чи телевізор, та повідомити малюкам, що ви хочете провести з ними якийсь час.



Говоріть з дітьми щонайменше 15 хвилин на день / Фото Unsplash

Вони будуть знати, що ви емоційно доступні зараз й відчують себе більш прив’язаними до вас. "Хто не відчував себе в дитинстві прекрасно, знаючи, що центр вашого світу – це мама, яка хоче поговорити з вами?", – розповідає Анна.

Ще Анна рекомендує батькам прати та завантажувати посудомийну машину тільки раз на день, а готувати сніданок і дитячий ланч-бокс (їжу в школу або перекус до обіду) з ранку. Це все сильно економить час протягом дня й дозволить не відволікатись на дрібні задачі.

До теми! Хлопчик розлютився, що мама не поцілувала його перед роботою: кумедна реакція дитини у відео

Також мама рекомендує вийти з дому та обов'язково зробити перерву для себе: "Займіться чимось "приголомшливим", наприклад подивіться телевізор або погортайте журнал". Адже коли ви спрощуєте свій світ, ви відчуваєте себе більш спокійними, а це впливає на всіх в будинку.