10 ознак поганих стосунків, які ви ніколи не повинні терпіти

Кожна людина мріє про те, щоб її взаємини з партнером складалися легко і приносили тільки радість. Але часом роман може приносити дискомфорт партнерам і завдавати вам болю. Ми хочемо навчити вас розпізнавати нездорові відносини та закінчити їх.

Токсичні стосунки можуть повністю погіршити чи навіть зруйнувати ваше життя, передає видання Inspiring Life.

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Ознаки поганих стосунків

Відсутність спілкування

Коли ви не розмовляєте один з одним чи навіть не можете сказати партнеру, що ви засмучені чимось, то це ознака поганих стосунків. Адже щоб стосунки були здоровими, ви повинні вміти все обговорювати у парі.

Образи

Навіть якщо вони говоряться просто в"жарт". Ви можете в парі дражнити партнера та жартувати над ним, але пам'ятайте, що це стає проблемою, коли такі "жарти" насправді образливі для вас.

З іншого боку, якщо ваша кохана людина постійно ображає вас чи засмучує, то вам варто з ним / нею серйозно поговорити. Якщо ви не можете це зробити, то це теж ознака поганих відносин.

Зневажання вас перед іншими

Це інколи важко визначити через те, що деякі люди не бачать межі між тим, коли вони вас дражнять і тим, коли принижують. Але якщо це дійсно приниження, та ще й перед іншими людьми, то у вас погані стосунки. Такого не слід допускати.

Невирішені дискусії

Дискусії у стосунках – це цілком нормально, якщо вони не постійні. Однак, сперечатися та не доходити до висновку (вирішення проблеми) – це погано, адже рано чи пізно хтось "вибухне" та захоче розійтися.

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Примирення сексом, а не розмовою

Якщо ваші суперечки закінчуються в спальні, то у вас нездорові стосунки. Це добре, якщо ви розмовляєте і робите це перед сексом, але використовувати секс як засіб для вирішення ваших проблем – це настільки ж токсично, як і самі стосунки.

Вашій родині не подобається ваша друга половинка

Якщо більшість членів вашої родини кажуть вам, що їм не подобається поведінка вашого партнера, то вам потрібно до них прислухатися. Зверніть увагу на думку своєї сім'ї і запитайте їх, чому вони так думають.

Ви не надаєте пріоритетів один одному

Якщо ви перебуваєте у відносинах, то ваш партнер повинен бути вашим пріоритетом. Звичайно, ви маєте турбуватися і про інші речі, але ваша друга половинка має бути першою у вашому списку. Якщо ж ви обидва ігноруєте один одного і не дотримуєтесь пріоритетності, то ви маєте погані стосунки, які навряд будуть для вас корисними.

Ви не робите приємні речі один для одного

У здорових стосунках ваша мета – завжди робити щасливих один одного. Коли ви перестаєте робити ці речі, то це є ознакою, на яку варто звернути увагу. Адже ви не можете бути з кимось, якщо не хочете робити для нього щось приємне.

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Ви відчуваєте полегшення, коли лишаєтеся наодинці

Зараз дуже багато людей насолоджуються власним часом. Але коли ви радієте з того, що ваш партнер кудись їде на тривалий час, то це може бути ознакою нездорових стосунків. Якщо ви не хочете бути разом з половинкою чи не любите її компанію, то, можливо, вам не варто бути разом?

Ви нещасні

Це очевидно, але деяким людям це потрібно нагадати. Ви маєте розуміти, що якщо не задоволені своїм коханим / коханою і почуваєтеся поруч з ним / нею погано, то вам не слід бути разом. Забудьте про те, як довго ви зустрічаєтеся, ваше щастя важливіше.