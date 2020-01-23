15-річний хлопець позбавив маму і тата батьківських прав та отримуватиме аліменти

Підліток подав до суду, аби позбавити своїх батьків прав щодо нього. Хлопцеві вдалося виграти справу, тож тепер мама і тато виплачуватимуть йому аліменти.

Позов задовольнив Полонський районний суд Хмельницької області. Подружжя не заперечувало проти позбавлення їх батьківських прав.

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15-річний хлопець отримуватиме від кожного з батьків аліменти в розмірі по 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до досягнення ним повноліття.

Чому юнак подав до суду на батьків? Хлопець розповів, що від народження живе із бабусею та дідусем, а рідні мама і тато про нього ніколи не піклувалися. І додав, що вони ведуть аморальний спосіб життя, зловживають алкоголем та своєю поведінкою дискредитують хлопця.

Бабуся, яка була присутня на судовому засіданні, підтвердила те, що батьки не займаються її онуком, та підтримала хлопця у його намірах.

Зазначимо, що згідно з пунктом 2 частини 1 статті 164 Сімейного кодексу України, батьки можуть бути позбавлені прав, якщо буде встановлено, що вони ухиляються від виконання своїх обов'язків щодо виховання дитини. Натомість дитина, яка досягла чотирнадцяти років, має право подат до суду з позовом про позбавлення батьківських прав.