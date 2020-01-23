15 важливих справ, які повинна зробити кожна дівчина після пропозиції

Безперечно, моменту пропозиції кожна дівчина чекає з нетерпінням. І от коли обручка нарешті красиво виблискує на її пальці, наступні два тижні точно будуть невгамовні. Проте є багато речей, про які варто подумати і зробити після чарівного «так» для коханого хлопця.

Але не варто перевантажуватися, адже тепер у вас є достатньо часу, щоб запланувати решту свого життя. Перш за все, дівчина повинна поділитися новинами з усіма своїми друзями та "зануритися" у планування весілля, передає видання Brides.

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То з чого ж почати? Немає стандартного плану, але є важливі завдання, які допоможуть легко підготуватися до весілля.

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Зателефонуйте своїм батькам

Це ви повинні зробити в першу чергу, тож зателефонуйте їм особисто та повідомте радісну новину. Останнє ж місце, де мають почути про ваш новий статус, – у соціальних медіа.

Зробіть новий манікюр

Адже ваші руки будуть в центрі уваги найближчі декілька тижнів, а це означає, що ваш манікюр повинен виглядати якнайкраще. Або, якщо ви збираєтеся мати природні нігті, переконайтеся, що вони – чисті та гарної форми.



Будьте готові, що показуватимете обручку всім / Фото Unsplash

В іншому випадку друзі будуть більше зосереджувати увагу на вашому лаку для нігтів, ніж на вашій чудовій обручці. А це не круто.

Опублікуйте селфі з обручкою

Таке фото замість тисячі слів, правда? Якщо ви готові поділитися зі світом в улюбленій соцмережі, опублікуйте селфі або милу фотографію вас з обручкою і вашого нареченого.

А ще краще, якщо на фото буде зафіксована сама пропозиція та ваша несподівана реакція. І не забудьте зробити свій статус офіційним у Facebook.

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Відпочиньте

Не починайте відразу планувати весілля. Відпочиньте тиждень-два, щоб ця новини дійсно "пройшла через вас" і просто порадійте за цей момент. Повірте, у вас буде достатньо стресу протягом наступних декілька місяців, щоб спланувати все до найменшої дрібниці.

Порадійте

Зберіть декількох своїх найкращих друзів і членів сім’ї та вирушайте на святкування, або влаштуйте особливе побачення з коханим, якщо вам це більше до вподоби. Ви тепер заручені, і це цілком варто відсвяткувати.



Відсвяткуйте цю важливу подію з друзями чи рідними / Фото Unsplash

Врегулюйте обручку

Якщо обручка вам підходить – це чудово, а якщо ні, то вам потрібно віднести її до ювелірного салону, аби там підкорегували розмір (особливо якщо кільце завелике).

Подумайте про дату весілля

Найбажаніші дати весілля та місця його проведення бронюються далеко заздалегідь. Тому якщо ви сподіваєтесь одружитися наступного року, то розумною ідеєю буде почати думати про дату вже зараз. Дізнайтеся, чи вільні ваші сім’ї в ці дні, аби уникнути можливі конфлікти.

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Знайдіть місце для весілля

Пам’ятайте: ви не можете забронювати дату, доки не обрали місце своєї мрії для проведення весілля. Спершу дослідіть, де краще відсвяткувати важливу подію, в інтернеті чи запитайте в знайомих. Якщо матимете певні ідеї, то одразу зателефонуйте, щоб отримати більше інформації про ціни та інше.

Обговоріть бюджет

На жаль, ніхто не любить говорити про гроші, плануючи весілля, адже це коштує недешево. Однак, перш ніж ви зможете планувати щось на свято, обговоріть, яким за ціною повинно бути весілля та оберіть приблизну суму.



Почніть планувати своє весілля / Фото Unsplash

Отримайте натхнення

Надихайтеся картинками з Pinterest, зберігайте фотографії в Instagram або створіть папку на своєму комп’ютері, щоб зібрати зображення улюблених елементів для весілля. Це потрібно для організаційних цілей або щоб поділитися цими фото зі своїм планувальником весілля, мамою, друзями, чи ким-небудь ще.

Виберіть, хто буде на весільній вечірці

Скільки подружок нареченої чи дружбів нареченого ви хочете мати на весіллі? Незважаючи ні на що, вам потрібно обговорити ці речі, перш ніж хтось із вас почне говорити про це та пропонувати друзям бути свідками на весіллі. Також вирішіть, скільки приблизно гостей хочете бачити на своєму святі.

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Розмова з ведучими та планувальниками

Якщо ви плануєте залучити до весілля професійного планувальника та ведучого, щоб допомогти з програмою та декором, проведіть невеликі онлайн-дослідження, а влаштуйте кілька розмов-співбесід, аби вибрати найкращих. Адже на весіллі ці люди цілком на вагу золота.

Ознайомтеся з актуальними весільними сукнями

Так, ви можете не йти за модою та вибрати звичайну весільну сукню. Але ви маєте хоча б приблизно зрозуміти, що саме ви хочете одягнути у найважливіший день. Огляньте, скільки весільних салонів є у вашому місті та сплануйте коли та з ким ви підете обирати сукню.



Оберіть найкращу весільну сукню / Фото weddingbee

Вирішіть спільні питання

Ви хочете спланувати весілля самі чи передати організацію планувальнику, батькам чи друзям? Ви хочете провести його в закладі чи у себе вдома на подвір'ї? У будь-якому випадку просто переконайтеся, що ви робити все, що відповідає настрою ваших стосунків та вашій другій половинці.

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Розслабтесь

Зробіть щось веселе, тільки ви двоє: мінігольф, боулінг, катання на ковзанах, поїздка на пляж – все, що зробить вас щасливими.

Адже зовсім скоро планування весілля може стати напруженим, тому знайдіть трохи часу, щоб повеселитися і пам’ятайте, чому ви в першу чергу заручилися і відтепер будете разом.