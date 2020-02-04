16-місячна дівчинка здивувала світ майстерністю катання на гіроскутері: чарівне відео

Деякі діти до 16 місяців ще навіть не починають ходити, але ця мила дівчинка Сіва вже вміє навіть більше – майстерно кататися на гіроскутері. Чарівне відео з малечею вже зачарувало соцмережі та викликає захоплення у всіх батьків.

16-місячна дівчинка на ім'я Сіва ще насилу ходить, але вже вміє майстерно кататися на гіроскутері. У такому малому віці ця крихітка настільки впевнено почувається на електричному транспорті, що це не може не дивувати.

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На відео видно, як дитина їздить з одного боку кімнати в інший, підтримуючи ідеальний баланс на гіроскутері. Згодом дівчинка навіть піднімає речі з підлоги, віддає їх дорослим та дає "п'ять" своєму братові.

Дивіться відео: як дівчинка майстерно катається на гіроскутері

Цей прояв майстерності вразив багатьох, хто знає, як важко оволодіти мистецтвом катання на транспорті нової технології, бо це вимагає використання як розуму, так і м'язів тіла.