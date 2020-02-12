18-річна дівчина перетворила фургон на красивий будиночок на колесах: фото

18-річна Лексіс Ноель з Нью-Йорку вирішила замість навчання у коледжі зробити з автобусу милий будиночок на колесах аби подорожувати світом. І їй це вдалося зробити за 2,5 місяці. Тепер перероблений автобус має ліжко, санвузол з душем, кухню та обідню зону, а електрику дівчина отримує від сонячних батарей.

18-річна Лексіс одразу після закінчення середньої школи не хотіла йти до коледжу, оскільки погано навчалася і навіть не знала, ким хотіла б працювати в майбутньому. Єдине, що вона знала – що хоче насолоджуватися своїм життям та багато подорожувати, передає видання Alino.

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Дівчина розповіла, що під час навчання в школі вона мандрувала різними містами з мамою, що її завжди захоплювало – Лексіс обожнює досліджувати нові місця та знайомитися з людьми.

"У віці 18 років після моєї першої пригоди на свіжому повітрі з мамою я зрозуміла свою любов до свободи, кемпінгу та подорожей. Ми з матір'ю часто зупинялися у гарних місцях з нашим автомобілем для подорожей. Це було так весело", – сказала Лексіс.

Спостерігаючи за тим, як її мама робила ремонт у фургоні, дівчина задумалася про власний маленький будинок на колесах. "Я деякий час стежила за іншими в інстаграмі, дивилася як вони подорожують світом у маршрутках та автобусах", – відповіла дівчина. Тому Лексіс вирішила зробити теж саме і переробила з синього автобусу чарівний та зручний будиночок на колесах.

Дивіться милі фото переробленого фургону: