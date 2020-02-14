19-річний студент врятував бізнес свого тата: тепер його пральня приносить 70 мільйонів доларів

Батько Якуба Хіджазі, який мав свій бізнес, помер у 2011 році від раку легенів. Тоді 19-річний студент університету Монклара вирішив врятувати власну справу тата – прання та хімчистку, яка опинилася на межі краху. І йому це вдалося, зараз його пральна служба приносить 70 мільйонів доларів на рік.

Тоді йому довелося повинути навчання та розвивати бізнес тата, передає видання Forbes.

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Хіджазі колись особисто ходив до клієнтів, встановлюючи середні ціни, щоб залучати готелі та зберігати прибутковість. Хоча спочатку хлопцеві було тяжко.

"Коли вам 19 років, люди не будуть слухати, що ви говорите", – згадує він. Компанія зіткнулася з грошовою кризою, податковими заставами та штрафами від Федеральної адміністрації охорони праці. Загалом, Хіджазі позичив 300 тисяч доларів.



Якуба Хіджазі / Фото headtopics

Зараз хлопцеві 27 років. І сьогодні його компанія Star Laundry пере простирадла та рушники для більш ніж 100 з 800 готелів міста.

Виходячи з підрахунків Forbes, він займається 40% прання у містах, що приносить йому приблизно 70 мільйонів доларів на рік. Якщо додати ще його роботу в інших областях та країнах, щорічний дохід його команди приносить до 120 мільйонів доларів.