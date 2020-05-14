2-річна дівчинка щотижня одягає медичне вбрання, щоб підтримати медиків під час пандемії: фото

Clap For Our Carers так називається кампанія, в якій беруть участь люди по всій Великій Британії, щоб висловити підтримку медичним працівникам, які борються з коронавірусом. Підтримати медсестер вирішила і дворічна дівчинка Еліза – вона щотижня одягає медичне вбрання, щоб висловити подяку.

Так, Еліза Стоунбанк вже красувалася в нарядах медсестри, хірурга, лікаря, фельдшера та працівника супермаркету у комплекті з крихітним візком, пише Bored Panda.

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Кожного четверга, як і сотні тисяч інших британців, ця маленька дівчинка виходить, аби поаплодувати та підтримати медпрацівників, які борються з вірусом COVID-19. "Зазвичай вона лягає спати о 19 годині вечора, але щочетверга, оскільки це стало для неї дуже важливо, Ельза затримується", – сказала мама.

Мама розповіла, що дівчинка завжди любила "грати в одягання". І вона робить це стильно. Чарівні костюми, які одягла Еліза, були зроблені її мамою Наталі.

Додамо, що бабуся Елізи Шерон Франс працює медсестрою госпіталю, і саме вона надихнула дівчинку на веселі ігор в переодягання.

Дивіться фото, як Еліза підтримує медпрацівників, одягаючи їх вбрання: