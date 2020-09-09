У мережі опублікували відео з 2-річним хлопчиком, який весело провів час з бабусею. Дитина допомагала родичці на кухні, поїдаючи всі продукти для випічки. Ролик до сліз розсмішив користувачів мережі.

Психологи вже давно рекомендують навіть буденні справи робити зі своїми маленькими дітьми. Йога, фітнес-вправи, прибирання будинку чи кулінарія – малюки сприймають це все, як гру, та завжди перебувають під наглядом дорослого. Однак нещодавнє відео в інстаграмі показує зворотний бік цієї поради.

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На кадрах видно, як 2-річний хлопчик порається з бабусею на кухні. Жінка вирішила спекти печиво для малюка та залучила його до цього процесу. Але коли бабуся намагалась відтворити рецепт, маленький хлопчик миттю поїдав усе. Масло, цукор чи навіть борошно – всі інгредієнти для випічки опинялись у роті дитини. І добував він все із миски настільки швидко, що навіть бабуся, яка стояла поряд, не могла завадити маленькому дегустатору.

"Ми ж не їмо сирі яйця", – чути на відео.

Виявилось, що хлопчика звати Кейдом. Однією із його улюблених справ, окрім поїдання всього, що стоїть на столі, є кулінарія. Саме тому мама придбала спеціальний фартушок малюку та ковпак на голову. А щоб маленький Кейд не впав під час роботи на кухні, батьки зробили для нього крісло, що має поручні по периметру.

Кумедні відео мама публікує у блозі дитину, який створили в інстаграмі. Сторінку назвали "Маленький шеф Кейд". Понад 80 тисяч користувачів мережі очікують на нові пригоди хлопчика, адже так курйозно він готує не тільки з бабусею, але й з мамою.