Одруження – це важлива подія, яка завжди планується заздалегідь. Але карантин, безумовно, вніс свої зміни в те, як і де молодята сказали: "Так, я згодна/згоден". Безліч пар вирішили не переносити свої весілля та провели церемонії одруження у досить незвичній формі.

Видання Bored Panda зібрало кілька найкреативніших і правдивих фото з карантинних весіль, які доводять, що любов змушує світ вірити, що все буде добре.

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Так, цьогорічна весна зруйнувала ідеальні плани не однієї закоханої пари. Проте молодята не засмучуються і таки влаштовують весільні церемонії.

Люди вигадують різні ідеї, як провести святкування та церемонію шлюбу: хтось це робить вдома, хтось в лікарні, а хтось – просто на вулиці без рідних та близьких.

До прикладу, в Україні на реєстрацію шлюбу дозволено приходити із мінімальною кількістю людей, а головними атрибутами та трендом весіль-2020 стали не тільки обручки, а й маски. Але шалені емоції, сльози радості та посмішки неможливо приховати навіть під масками.

Дивіться фото з незвичних весіль під час карантину: