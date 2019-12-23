20 манер, яким батьки повинні навчити своїх дітей

Дитина може негарно поводитися чи ображати інших просто через те, що вона не знає правил етикету. Адже іноді малеча просто не усвідомлює, що нечесно перебивати, голосно говорити чи гучно сміятися. Ми пропонуємо батькам навчити дітей обов'язковим манерам, якщо вони хочуть виховати ввічливу, добру та відкриту дитину.

Зауважимо, що батьки мають виховувати ввічливість і доброту в дітей на власному прикладі, адже малеча бачить, що роблять старші і повторює за ними, передає видання Parents. Цікаво! 7 фраз, які варто говорити дитині кожного дня 20 манер, яким батьки мають навчити дітей: Запитуючи щось, казати "Будь ласка". Отримавши щось, казати "Дякую". Сформуйте у дитини звичку вітатися. Це допомагає їй правильно поводитися, коли є незнайомці. Дитина спокійна, вона знає, що говорити та робити. Не перебивати дорослих людей, які розмовляють між собою, якщо немає надзвичайної ситуації. Адже старші помітять, що дитина чогось хоче, і самі відгукнуться після розмови. Якщо дітям потрібно негайно привернути увагу когось, навчіть їх фрази "вибачте мене" – це найввічливіший спосіб вступити в розмову. Коли у малечі виникнуть сумніви в тому, щоб щось зробити, спочатку нехай запитають дозволу. Це може позбавити їх від багатьох годин відчаю пізніше. Світ не цікавить те, що дітям не подобається. Тож нехай малеча зберігає негативні думки про себе або каже про них лише батькам та друзям. Навчіть їх не коментувати фізичні характеристики інших людей, якщо, звичайно, це не комплімент, який завжди раді почути інші. Коли люди запитують дітей, як вони, навчіть їх питати взамін, як почувається та людина. Коли малеча провела час у будинку свого друга, нехай не забуває подякувати його батькам. Коли діти стукають у закриті двері, вони мають зачекати, чи з’явиться відповідь, перед тим, як увійти. Під час телефонного дзвінка спершу діти мають представитися, а потім запитати, чи людина, з якою вони хочуть поговорити, вільна. Навчіть дітей бути вдячними та казати "дякую" за будь-який подарунок, який вони отримає. Говоріть, що діти ніколи не повинні вживати нецензурну лексику, особливо перед дорослими. Навчіть малечу не сміятися з когось з будь-якої причини. Така поведінка показує іншим, що дитина негарно вихована. Навчіть дітей, що якщо вони натраплять на когось (наступлять на ногу чи штовхнуть випадково), то мають негайно вибачитися. Коли дитина проходить через двері, вона повинна подивитися, чи потрібно притримати їх чи пропустити когось іншого. Якщо малеча бачить, що батьки, учитель чи сусід щось робить, вони можуть запитати, чи можуть якось допомогти. Якщо вони скажуть "так", то діти мають виконати це – це дозволить навчитися чомусь новому. Коли хтось допомагає дитині, то вона має подякувати. Так, ця людина, ймовірно, захоче їй знову допомогти. Покажіть дитині, як правильно тримати серветку під час вечері (на колінах), щоб згодом використовувати її для витирання при необхідності.