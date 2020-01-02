24 канал техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

20 найкращих весільних фотографій 2019 року: чарівні світлини, які підкорили світ

334 Читать новость на русском
Весільні фото / Фото Сабріни Кей з Sabrina Kaye Photography

За 2019 рік у всьому світі відбулося сотні тисяч весіль та було зроблено мільйони святкових світлин цієї події. Ми вирішили відібрати 20 найкращих весільних фотографій на минулий рік.

Всі весільні світлини опублікувало видання Junebugweddings.

Цікаво! Неймовірні фото, які доводять, що весілля взимку може бути красивим

Весільна фотосесія може бути не центральною подією цього дня, але вона точно повинна бути ідеальною та особливою для закоханих. Тому фотографи роблять все можливе, аби допомогти молодятам зафіксувати найважливіший день в пам'яті.

До вашої уваги найкращі весільні світлини 2019 року, які вражають оригінальністю, промовистістю та безмежним коханням.

Найкращі весільні фотографії 2019 року: ефектна фотодобірка

Автор: Марія Бондар
Теги: Сімʼя Стосунки Фото дня
Сімейні традиції: 5 речей, які допоможуть зблизитися з дитиною
сьогодні
593
Залиште відгук