24-річна жінка народила четверню у Кіровоградській області

Вперше за останні сім років у Кропивницькому народилися одразу чотири доньки в родині рятувальника. Дівчатка – ідентичні близнючки, яких 24-річна жінка народили за допомогою кесарського розтину.

Вага кожної з чотирьох сестричок близько 2 кілограмів, зріст – 42-43 сантиметри, пише CBN.

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Дівчатка народилися вночі, перша малеча з'явилася на світ о 00:37. Зараз діти перебувають у палаті інтенсивної терапії під наглядом медиків.

Їхня 24-річна мама теж відновлює сили у сусідній палаті, її стан – задовільний. Відомо, що у породіллі це перші пологи.