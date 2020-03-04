24-річна жінка народила четверню у Кіровоградській області
Вперше за останні сім років у Кропивницькому народилися одразу чотири доньки в родині рятувальника. Дівчатка – ідентичні близнючки, яких 24-річна жінка народили за допомогою кесарського розтину.
Вага кожної з чотирьох сестричок близько 2 кілограмів, зріст – 42-43 сантиметри, пише CBN.
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Дівчатка народилися вночі, перша малеча з'явилася на світ о 00:37. Зараз діти перебувають у палаті інтенсивної терапії під наглядом медиків.
Їхня 24-річна мама теж відновлює сили у сусідній палаті, її стан – задовільний. Відомо, що у породіллі це перші пологи.