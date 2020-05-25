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25 фотографій дітей на весіллі, яким набридло це свято: кумедні та правдиві світлини

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Фото дітей на весіллі
Фото дітей на весіллі / Bored Panda

Весільні фотографи знають, як зробити ідеальні світлини на весіллі. Але вони можуть також задокументувати і смішні моменти зі свята. Так, нижче представлені портрети дітей, яким явно набридла ця подія і вони почали поводитися по-справжньому, не приховуючи нудьги та невдоволення на обличчі.

Весільні фотографи задокументували на весільних кадрах дітей, які просто робили те, що вважали за потрібне, пише видання Bored Panda.

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Адже весілля можуть бути нудними та нецікавими для малюків. Особливо, коли вони хочуть бавитись, а не дивитися за веселощами дорослих.

Тому, вирушаючи на весілля, краще залиште дітей вдома, щоб вони розважалися собі по самі. Бо коли маленькі діти втрачають терпіння серед всієї помпезності та святкування урочистої події, то часто дозволяють собі просто покапризувати.

Проте, з цього виходять завжди чесні, справжні та кумедні світлини. Ви лише погляньте і точне не зможете тримати сміх.

Дивіться кумедні фото дітей на весіллі:

Автор: Марія Бондар
Теги: Сімʼя Курйозні новини Діти і неповнолітні Фото дня Батьки і діти
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