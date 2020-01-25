2 хвилини в день можуть зробити стосунки щасливішими: милі ранкові ритуали для пари

Після того, як проходить "новизна" стосунків та починається рутина спільного життя, пари стають менш палкими в прояві своєї любові. Але спробуйте це змінити – робіть милі справи для своїх коханих щоранку. Адже для таких "звичок зближення" вам потрібно лише кілька хвилин чи навіть секунд на день.

Ранкові ритуали для стосунків можуть з'єднати вас з близькою людиною. До того ж, це не займає багато часу, передає видання Psychology Today.

Цікаво! Зайчики та котики: пари, які називають один одного ласкавими іменами, мають щасливіші стосунки

Переконайтесь, що перше, що ви скажете коханій людині – щось позитивне

Мислення та вираження позитивних емоцій можуть викликати думки у сторону підвищення рівня добробуту. Адже якщо ви починаєте день з позитивних думок та фраз, то це наповнює ваш день чимось хорошим.

Можете сказати кілька приємних фраз коханим:

"Я так рада /ий прокидатися поруч з тобою".

"Я так рада /ий, що ти моя друга половинка ".

"Дякую за те, що ти був таким тихим сьогодні вранці, коли ти прокинувся, а я ще спала".



Говоріть зранку щось приємне коханим / Фото bustle

Торкніться, обійміть або поцілуйте коханих

Можете тихенько підкрастися ззаду та обійняти кохану людину, погладити по спині, поцілувати або просто притуліться до своєї половинки, перш ніж розійтися по своїх роботах чи справах.

Так, дослідження показують, що люди можуть спілкуватися через емоції дотику (йдеться про подяку та любов), навіть не сказавши ані слова.

Приємні послання

Напишіть примітку чи якусь приємну фразу на листі паперу та покладіть до сумки чи обіду для свого коханого / коханої. Напишіть щось на кшталт "Думаю про тебе", "Я люблю тебе, як до місяця і назад" або "Мені сподобався вчорашній вечір, проведений разом" – це може бути будь-що, головне приємні речі.

Цікаво! Як 30-секундна звичка може покращити стосунки

Цікаво, що дослідження доводять, що найкращі любовні записки вважають ті, які виражають прихильність. Наприклад "Я знаю, що ми будемо щасливі разом протягом усього життя" і "Я не міг уявити собі світ без тебе".

Зроби коханій людині каву або чай

Коли ви наливаєте собі каву, чай або сік, зробіть улюблений напій і своєму партнерові. Приготуйте сніданок, будь то яєчня, канапки чи сирники. Також буде мило, якщо ви попрасуєте сорочку чи складете їжу для обіду тощо.



Робіть приємні речі для коханих / Фото Pinterest

Дослідження свідчать про те, що пари, які часто виражають щедрість один до одного у вигляді слів, жестів чи вчинків, мають найщасливіші шлюби.

Розбуди другу половинку з любов'ю

Замість того, щоб кричати: "Вставай" або "Ми знову запізнюємось", розбудіть свого партнера по-доброму, з відчуттям любові.

Ніжний дотик, поцілунок, обійми чи навіть спів їх улюбленої пісні – це хороші способи для того, аби розбудити свою половинку. Ви також можете увімкнути їм улюблену музику, яка приведе їх у гарний настрій тощо.

Стосунки – це не великі жести один до одного, це маленькі дрібниці протягом кожного дня.