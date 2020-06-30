У сучасному світі деякі пари продовжують будувати міцні стосунки, в яких є нерівність. Такий союз часто не приносять задоволення обом партнерам, а одного з них навіть змушують почуватися нещасним. Як зрозуміти, що ваші стосунки засновані не на рівних правах обох – читайте у матеріалі.

Адже саме рівність у парі допомагає закоханим уникнути проблем, сварок, маніпуляцій і розбіжностей. Тому важливо вчасно побачити моменти нерівності в стосунках з партнером, пише видання Lady.Tochka.

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Зокрема, психологи назвали 3 найпоширеніші ознаки того, що ваші стосунки з другою половинкою засновані на нерівності.

Ознаки нерівності в стосунках

"Мама красива, а тато працює"

До виникнення проблем та суперечок у парі часто може призводити фінансова нерівність. Цілком нормально, якщо один партнер заробляє більше за іншого, чи один з вас частіше наполягає на оплаті більшості речей. Проте, партнер не повинен відчувати, що його друга половинка не буде платити за нього.



Чоловік платить за жінку в ресторані / Фото Voxball

І хоча фінансові питання у стосунках грають не найголовнішу роль, але якщо у вас є плани на спільне майбутнє, то такі питання варто обговорити заздалегідь.

"Я знаю, як краще"

Важливі рішення в парі не мають прийматися лише одним партнером, коли іншому – навіть не дають права вибору, бо це точно зруйнує стосунки. Особливо погано, якщо рішення стосуються обох, зокрема, створення планів на відпустку чи обрання методів виховання дітей.

Окрім того, психологи стверджують, що ще гірше, якщо рішення, яке прийняв один партнер, суперечать бажанням другої половинки. Адже у здорових відносинах люди вирішують все тільки спільно.



У здорових стосунках партнери приймають всі рішення спільно / Фото Unsplash

Нижче наведені питання, які допоможуть зрозуміти, що у ваших стосунках присутня нерівність. Отож, якщо ви відповідаєте на них ствердно, то варто відверто поговорити з другою половинкою про ваш союз.

Чи завжди лише я (чи мій партнер) вирішую, що ми будемо робити на вихідних?

Чи повинен лише я (чи мій партнер) вирішувати, з якими друзями ми будемо спілкуватися?

Чи завжди лише я (чи мій партнер) вирішую, коли у нас буде секс?

Чи повинен лише я (чи мій партнер) вирішую, хто буде виконувати роботу по дому?

Лише один з вас залишає останнє слово у конфліктах

Про нерівність у стосунках свідчать і конфлікти. Так, у рівних стосунках виникнення конфлікту не віднімає у кожного з партнерів можливість виражати себе, не відчуваючи домінування з боку іншого. Натомість у нездорових стосунках все навпаки.

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Тому замість того, щоб закривати рот другій половинці, коли вона висловлює власну думку, спробуйте використати конфлікт як можливість краще пізнати того, кого любите. Адже для вас обох найголовніше – не виграти суперечку, а домогтися взаєморозуміння.