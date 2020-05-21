3 простих поради, які допоможуть парам виправити помилки та покращити стосунки

Партнери повинні навчитися виправляти помилки у своїх стосунках, щоб у якийсь момент вони не привели до розриву. Тому ми підготували кілька порад, як це зробити та змінити на краще ставлення одне до одного.

Як зазначають психологи, однією з найпоширеніших причин сварок і проблем у стосунках є те, що люди просто не усвідомлюють, що роблять помилки, які наближають їх до нещасливого кінця, пише видання Yourtango.

Цікаво! 6 секретів сімейних стосунків, які надовго збережуть кохання

Наш ідеалістичний погляд на стосунки заснований на тому, що часто ппоказується в романтичних фільмах або привабливих фотографіях в інстаграмі. Ми починаємо думати, що в чудових стосунках партнери є щасливими, люблячими і задоволені стосунками більшу частину часу.

Але це припущення хибне. Насправді пари в здорових стосунках відчувають задоволеність один одним приблизно в третині часу. Решту часу партнери перебувають конфліктах чи проблемах, які згодом виправляють.

Як менше сваритися з другою половинкою? Існує всім відоме твердження, яке дійсно працює для пар: "Ви хочете мати рацію, чи хочете залишатися в стосунках?"



Пробачайте коханим помилки / Фото Imglade

Тому перестаньте сперечатися про те, хто прав, а хто – ні. Коли ви виправдовуєтеся, чому ви маєте рацію, ви витрачаєте свій час. Краще одразу спробуйте вибачитися та загладити конфлікт.

Прості поради, як виправити помилки в стосунках

Виправити помилки у відносинах доволі просто: дивіться партнеру в очі і кажіть, що ви шкодуєте про вчинене. Ви маєте розуміти, що це засмутило вашого партнера і тому повинні вибачитися.

Після цього зробіть ці 3 прості кроки:

Поговоріть віч-на-віч

За словами вчених, очі є частиною нашого мозку, і тому, щоб припинити конлфікт чи вибачитися погляд в очі вашого партнера допоможе переналаштуватися та побачити настрій один одного.

Ви повинні показати, що ви співчутливі, готові змінити стосунки на краще та шкодуєте про помилки. Коли це побачить ваш партнер, його/її нервова система розслабиться і людина буде готова для відновлення любовного зв’язку між вами.

До теми! Чому чоловіки зраджують: психотерапевт назвав головну причину

Проведіть час разом

Психолог Джон Готман зазначає, що коли пари вкладають власний час у створення міцного фундаменту у своїх стосунках, то їм легше протистояти бурям (конфліктам, – Сім’я 24), що виникають.

Якщо ви добре розумієте один одного і витрачаєте час, роблячи приємні речі один для одного, то виправити помилки буде набагато простіше. Але якщо ви ставитесь до свого партнера егоїстично, ігноруєте або нехтуєте ним/нею, то не зможете відновити кохання в стосунках.

Будьте покірними

Будь покірним та визнайте, що ви здатні робити помилки, – це буде краще для вашого партнера і дозволить зберегти ваші відносини. А якщо ви ще розвиватимете стосунки та добре поводитиметеся з другою половинкою, то це зменшить кількість помилок у парі. Будьте готові йти на компроміси та змінюватися.