Усі батьки хочуть, аби їхні діти були здоровими, щасливими та успішними. Втім не завжди всі знають, як правильно їх треба виховувати та які слова їм говорити. Що треба казати своїм дітям в дитинстві – читайте далі.

Саме батьки впливають на впевненість дитини. Слова мами й тата стають для дитини внутрішнім голосом. Першим університетом життя для дитини є сім'я, в якій народилася дитина. Основне батьківське завдання – виростити зрілу та відповідальну людину, пише 24 канал.

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Які б якості батьки не намагалися розвивати в дитині, головне – будувати виховання на любові. Якщо ви будете підтримувати дитину та всіляко доводити їй, що ви допоможете у будь-якій ситуації, то у батьків є всі шанси на те, аби виховати психічно здорову дитину.

Фрази, які батьки повинні говорити своїм дітям

Це нормально злитися. Я допоможу тобі заспокоїтися.

Це нормально сумувати. Я посиджу з тобою поруч.

Це нормально почувати себе розчарованим. Я це теж відчувала.

Ти мені подобаєшся таким, який ти є.

Ти мені важливий.

Я слухаю.

Я поруч.

Я хочу дивитися, як ти граєш.

Звичайно, я приєднаюся до тебе.

Давай я полежу з тобою.

Ти змушуєш мене посміхатися.

Я вірю в тебе.

Я довіряю тобі.

Ти можеш впоратися з цим.

Спасибі.

Я пишаюся тобою.

Я рада що ти тут.

Це нормально, робити помилки.

Не поспішай.

Ти сильний.

Я пишаюся, що я твоя мама.

Ти сміливий.

Я пробачаю тобі.

Я думаю про тебе.

Я сумувала за тобою.

Це нормально просити про допомогу.

Я чую тебе.

Я бачу тебе.

Пробач мене.

Я люблю тебе.