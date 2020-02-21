3 головні поради для батьків, які хочуть виховати щасливих дітей

Одна з найчастіше заявлених цілей батьків, це те, що вони хочуть зробити своїх дітей щасливими. Тому психологи запропонували кілька кроків, які допоможуть принести щастя у життя малечі.

Щоб виховати щасливих дітей вам доведеться переосмислити матеріальні цінності і по-справжньому звернути увагу на сильні сторони дитини, передає видання Popsugar.

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Перший крок до щастя: увага на короткострокові цілі

Батьки, які думають, що щастя можна купити, швидко втрачають контроль над ситуацією. "Це вже протоптаний шлях сучасного інтенсивного виховання, і це не тільки додає стресу, але й неймовірно дорого", – наголошують експерти.

Так, кожен, хто коли-небудь дарував дитині нову іграшку чи мобільний телефон, знає, що матеріальні речі насправді приносять потужне відчуття щастя. Але воно швидко згасає.

Психологи ж запевняють, що щастя не виникає через виконання приємних сюрпризів. "Щастя – це шлях, яким люди йдуть, а не місце призначення", – каже експерт Роберт Зейтлін. Воно засноване на досягненні мети, будь то здобуття нової посади, придбання будинку або втрата кількох кілограмів. Вони виділяють гормон дофамін – це відчуття задоволення.

Так, діти можуть відчути щастя після пройденого рівню у відеоіграх, але воно з часом згасає. А справжнє щастя походить від побудови на сильних сторонах характеру.

Другий крок до щастя: прийняти сильні сторони характеру

Протягом останніх двох десятиліть психологи спостерігали та експериментували, аби виявити та зрозуміти сильні якості людини, які цінуються і визнаються майже в кожній культурі та не залежать від політики. Вони варіюються від цікавості та творчості до хоробрості, доброти, гумору, справедливості та прощення.

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Вони є частиною цінностей, які батьки, природно, намагаються вибудувати у своїх дітей, заохочуючи їх до самоконтролю, доброти та чесності. Це те, що ми так часто називаємо "сімейними цінностями".

Шлях до довготривалої особистої реалізації – це залучення до занять та діяльності, яка спирається на сильну сторону, яку ви найбільше цінуєте. Тож, щоб батьки визначили сильні якості свого малюка, потрібно набагато більше, ніж просто говорити про це. Для цього їм потрібно трохи спроб та не здаватися, коли не буде виходити.

Третій крок до щастя: подавати приклад щастя

Психологи зізнаються, що самим батькам потрібно змінити власну думку про щастя – знайти власні сильні сторони характеру та працювати над тим, тоді діти будуть їм слідувати.

Дитина отримає краще уявлення про довготривале щастя, якщо побачить щасливих батьків, які не хвилюються про статус та матеріальні блага. Основна зміна полягає в тому, що батьки, які просто хочуть, щоб їхні діти були щасливими, також повинні працювати над тим, щоб знайти своє справжнє і щастя.