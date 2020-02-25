3 позитивні причини, чому батьки повинні заохочувати дітей займатися спортом

Експерти виділяють три позитивні причини, чому батьки повинні заохочувати дітей до занять спортом. Зокрема, це допоможе малечі навчитися долати труднощі, вірити в себе та налаштує їх на успіх у майбутньому.

Спорт вчить дітей долати труднощі

Деякі батьки бояться, що їх малеча може отримати травми під час фізичної активності. Однак, біль, з якою стикаються діти, будь то фізична травма чи емоційний стрес, працює на розвиток їх характеру, передає видання Yourtango.

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Можливість продовжувати та йти до мети під час кожної наступної спроби змушує дитину працює над своєю роботою, коли всі інші однолітки "відстають".

Спорт сприяє навчанню

Коли діти займаються спортом, вони, як правило, більше працюють над навчанням у школі.

За словами директор спорту в університеті Бат, є певні переваги поєднання спорту та науки. "Спортсмени надзвичайно організовані, дисципліновані та ефективно проводять час, що є корисними навичками для навчання", – додає він.

Заняття спортом вчить дітей бути впевненими і вірити в себе

Найголовніше, чого діти вчаться від спорту, – це віра в себе. Впевненість у собі та підвищена самооцінка – це речі, яким нелегко навчитися, але вони дуже важливі для кожної людини. Коли ваша дитина виросте, то вона матиме впевненість у собі та своїй роботі і буде готова продовжувати намагатися, навіть коли в неї будуть труднощі.

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Коли діти займаються спортом, вони дізнаються, що успіх – це не стільки розумова гра, скільки фізична, що віра в себе – це те, що може привести їх команду до перемоги. Адже віра у власні здібності спонукає спортивні команди продовжувати йти, коли гра майже закінчена.

Тож, одна з найкращих речей, яку ви можете зробити для успішного майбутнього дитини – це заохочувати її до занять спортом. І важливо вибрати той вид спорту, який малеча любить. Зрештою, спортивна участь може зробити дітей щасливими, здоровими, продуктивними та налаштувати їх на успіх.