3 причини, чому ви почуваєтеся самотніми у стосунках: що робити

В партнерських стосунках багато хто може відчувати себе покинутими та ізольованими. Адже стосунки далеко не завжди рятують від самотності, навпаки – вони часом викликають її.

Навіть партнери у шлюбах вразливі до періодів почуття самотності чи "непідтримуваності", передає видання Mind Body Green.

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Ось кілька причин, чому ви можете почуватися самотніми, перебуваючи в романтичних стосунках з кимось та що з цим робити:

Ви та ваш партнер по-справжньому не досягли близькості

Інтимність – це безпечний емоційний та фізичний простір, який дозволяє двом людям бути найбільш відкритими, не боячись сорому чи засудження. Зазначсимо, що деякі люди легко плутають інтимну близькість із сексом, який є частиною близькості, але, безумовно, це не єдина його форма.



Емоційна близькість у стосунках дуже важлива / Фото Medium

Так, за словами психологів, ви можете відчути самотність, якщо виявите, що не можете бути такою "найвразливішою особистістю" зі своїм партнером у ті часи, коли це вам найбільше потрібно.

Що робити: побудова близькості – це процес, який може вийти за рамки початкової фази ваших романтичних стосунків. Тому висловлюйте підтримку як можна чіткіше на початку відносин і поговоріть з партнером про випадки, коли вони не відповідають вашим емоційним та фізичним потребам.

У вас і вашого партнера протилежні інтереси

Висловлювання "протилежності приваблюють" має велику заслугу. Багатьох із нас приваблюють люди, які мають різні сильні сторони, звички та інтереси. Але природним "побічним ефектом" протилежностей є те, що у нас різні інтереси, проєкти та цілі, які часто ведуть пару у різних напрямках.

Адже багато партнерів шокуються, коли дізнаються, як мало спільного вони мають з партнером. Тож це може сприяти почуттю самотності у ваших стосунках.



Знаходьте щось спільне у стосунках / Фото theculturetrip

Що робити: коригуйте свої очікування щодо ваших відносин. Спочатку ви, можливо, очікували, що у вас буде більше спільних інтересів, однак ваші стосунки можуть бути не схожими на відносини між двома людьми, у яких, крім великої любові, є багато спільного. Також корисно вибрати декілька змістовних проєктів та заходів для підтримки свого партнера, незважаючи на те, що ви до цього маєте дуже мало особистого інтересу.

У вас всередині порожнеча, яку романтичні стосунки не можуть заповнити

Різні життєві враження можуть залишити нас у пошуку похвали та підтримки з боку зовнішніх джерел. Іноді ми не усвідомлюємо і не можемо пов’язати переживання з минулого з нашими поточними почуттями та поведінкою. Навіть глибокі рани від виховання чи попередніх романтичних стосунків можуть перешкоджати вашій здатності відчувати себе щасливим і брати на себе відповідальність за власне щастя.

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Розраховуючи на свого партнера, щоб отримати ваші незадоволені у минулому потреби, та не працюючи над загоєнням старих ран, ви залишите себе самотнім і розчарованим.

Що робити: Якщо ви отримали відгуки від партнерів про нереалістичні сподівання чи потреби, знайдіть час, щоб обдумати, чи справедливі їхні претензії. Відчуття хронічної самотності у ваших стосунках – один із показників того, що вам може бути необхідна певна емоційна робота, щоб забезпечити здорову самооцінку та вміти любити себе, не потребуючи похвали та фізичних жестів інших.