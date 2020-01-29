3 речі, які змушують чоловіка закохатись у жінку

Не складно зрозуміти, чи подобаєтеся ви чоловікові, але тяжче зробити так, щоб переконати його вас полюбити. Перш за все, хлопець закохується в ту жінку, з якою він відчуває себе комфортно та може легко виразити свої почуття.

Есперти назвали три риси характеру, які допоможуть закохати в себе чоловіка, передає видання Inspiring Life.

Цікаво! Як зрозуміти, що чоловік справді вас кохає

Гарний настрій

Чоловіки люблять жінок з почуттям гумору, тих, хто завжди бачить щось добре у кожній речі та хто може підняти настрій.

Це тому, що з такими дівчатами хлопці почуваються легко і не мають бажання залишити їх. Адже друга половинка повинна надавати вам позитивну енергію, посмішку та полегшувати спільне життя.

Самооцінка

Впевнена жінка, яка любить себе, є для них афродизіаком (підвищують сексуальний потяг). Чоловіки знають, що незахищена жінка зрештою буде ревнивою, а вони бояться цього не витримати.

Розум

Чоловіки пишаються своєю коханою, коли вона розумна, та навіть "демонструють" їх своїм друзів та сім'єю, аби отримати похвалу. Хлопці захоплюються жінками, які вміють "домінувати" в розмові і мають непохитну думку та, не втрачаючи привабливості, вражають своїм інтелектом.